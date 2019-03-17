الاتحاد الأفريقي: الرئيس السيسى أحد رواد التطوير فى القارة.. فيديو

قالت سارة أنيانج، مفوض الموارد البشرية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إن الإرادة السياسية تكون ناجحة عندما يكون المجتمع لديه إرادة لتنفيذ الرؤية الأفريقية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أنه يجب استغلال جميع الموارد وأن الصحة هى أهم شيء من خلال توفير الغذاء الملائم.



وأشارت أنيانج، خلال كلمته في جلسة "منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة" بملتقى الشباب العربي الأفريقي بحضور الرئيس السيسي، إلى أن هناك خطة منذ عشرة أعوام تعطى الأولوية للمجتمعات وتمكنا من تحويل أفريقيا لقارة منتجة.



وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أحد رواد التطوير فى القارة من وتعزيز التكنولوجيا والابتكار بأفريقيا، موضحة أن إعطاء المنح للطلاب أمر محورى للغاية فالكثير لديهم الشغف ولكن ليس لديهم الموارد التى تؤهلهم لذلك.

