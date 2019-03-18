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برلمان

برلماني: التواصل والتنسيق بين دول القارة الأفريقية أمن لها

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:04 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أسامة علي
قال النائب أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى إعادة التواصل مع دول القارة الأفريقية بعد انقطاعه منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مضيفا:"التواصل مع دول القارة والتنسيق والتعاون المشترك أمن قومى لكل الدول وليس دولة بعينها".

وأكد أسماعيل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، على أهمية التعاون وتبادل المعلومات وتأمين الحدود وتبادل المستجدات وتكثيف العمل لمكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره من القارة السمراء، إضافة إلى وجود صناديق تمويل لمكافحته أيضا.

وتابع: الفوضى والاضطرابات تربة خصبة للإرهاب وهو ما يحدث فى العديد من الدول الافريقية، معقبا:"مصر مرت بهذه الأحداث ولكن نجحت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فرض الأمن والاستقرار مرة اخرى وهو ما يحتم على الدول الافريقية زيادة التعاون فى ملف الإرهاب للقضاء عليه".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن التقارب العربي الإفريقي يمكن أن يتم من خلال صناديق تمويل عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب، والتعامل مع التحديات التي تؤثر على مصالحنا القومية العربية والأفريقية.

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