الحكم على شخصين لاتهامهما بالاتجار فى البشر٢٠ مايو

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية محاكمة شخصين لاتهامهما بالاتجار بالبشر بالسلام اول لجلسة ٢٠ مايو للحكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.



وكشف قرار الاحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار احمد حنفي في القضية رقم 1393 لسنة 2018 جنايات السلام اول قيام المتهمان محمد ز، عامل ،و محمد ع، عامل بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن قام المتهمون باستغلال كل من الطفل عبد الله أنور ، و ابراهيم محمد ،و عبد العال أحمد ،و أحمد محمد ،و عبد الرحمن أحمد ،و محمد أحمد بقصد استغلالهم في أعمال التسول.



وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين اتفقا على استقطاب الأطفال لممارسة أعمال التسول ، كما تبين قيام المتهم الاول بهتك عرض الطفلين عبد الله أنور ، و ابراهيم محمد بأن اصطحبهم عنوة لمكان الواقعة.



وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الاحداث أنه فور ورود معلومة مفادها قيام المتهمان محمد زكريا ، و محمد عصام باستغلال اطفال الشوارع والتعدي الجنسي عليهم وتسخيرهم في أعمال التسول انتقل الي منطقة - أبو رجيلة - دائرة قسم أول السلام ، فشاهد المجني عليهم الصغار يقومون بأعمال التسول وبسؤالهم ارشدوه عن مكان تواجد المتهمين.