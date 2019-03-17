نعومة لا مثيل لها.. وصفة سحرية تخلصك من آلام القدم وتشققات الكعب

تعاني سيدات كثيرات من خشونة الكعبين وتشقققات بالقدمين ما جعل شكلهما غير جذاب وسبب آلامًا شديدة خاصة أثناء المشى لذا تقدم لكم وصفة سحرية تساعد النساء على التخلص من آلام القدمين وتشققات الكعبين وتزيل الجلد الميت وتجعل القدمين أكثر نعومة بكثير وفقًا لموقع "bold sky".





مكونات الوصفة:

2 ملعقة كبيرة هلام الألوة فيرا

ليمون

1 ملعقة شاي زيت شجرة ماء فاتر

1 ملعقة كبيرة ملح إبسوم

1 ملعقة كبيرة من عصير التفاح والخل

طريقة الاستخدام

خذ بعض الماء الفاتر في دلو صغير وأضف ملح إبسوم إليه.

انقعي قدميك في الماء واسترخي لفترة من الوقت حوالي 10 إلى 15 دقيقة ودع الملح يعمل على الكعب المشقق.

بعد بضع دقائق ، أخرج قدميك من الماء واستخدم جهاز تنظيف القدم لتنظيف الكعبين والقدمين.

افرك لمدة خمس دقائق ثم امسح قدميك بمنشفة نظيفة.

خذ دلو آخر مملوء بالماء الفاتر بكمية تغمر القدمين.

إضافة بعض هلام الألوة فيرا والليمون للماء وتخلط جيدا.

أضف زيت شجرة الشاي مع خل التفاح إلى الماء الفاتر وامزجه جيدًا.

انقع القدمين في الألوة فيرا لمدة 20-25 دقيقة بعد الانتهاء.

أخرج القدمين من الماء وامسحهما بمنشفة نظيفة وجافة.

أخيرًا ، ضع مرطبًا على قدميك واتركه عند هذا الحد.