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رياضة

40 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي بعد التأهل لدور الـ 8 الإفريقي

الأحد 17/مارس/2019 - 11:01 م
مباراة الأهلي وشبيبة
مباراة الأهلي وشبيبة الساورة
عبدالحكيم أبوعلم
طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة من الجهاز الإداري بسرعة صرف مكافآت التأهل لدور الـــ8 بدوري أبطال أفريقيا لفريق الكرة بما فيها مكافأة الإجادة التي قرر سيد عبد الحفيظ صرفها للاعبين.

وتبلغ قيمة ما يحصل عليه كل لاعب بعد انتهاء دور المجموعات حوالي 40 ألف جنيه بجانب مكافأة إجادة من سيد عبد الحفيظ بعد الأداء المميز في مباراة شبيبة الساورة والفوز بثلاثية نظيفة منحت أبناء الرداء الأحمر المركز الأول والتأهل المباشر لدور الــ8 .

وتأهل الأهلي إلى دور الـــ8 لدورى أبطال أفريقيا بعد صدارة المجموعة الرابعة بـــ10 نقاط.

وحقق المارد الأحمر الفوز على شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة أمس في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.

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