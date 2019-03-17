أبو العلا: توصيات السيسي تؤكد عودة مصر بقوة إلى القارة السمراء

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربى الافريقى المنعقد فى مدينة اسوان، مشيرا الى ان التوصيات التى ذكرها الرئيس فى كلمته تبرهن أن مصر عادت بقوة الى القارة السمراء واستعادت مكانتها وريادتها فى القارة السمراء.



وأضاف ابوالعلا فى بيان له اليوم أن تكليف الرئيس لوزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر هو بمثابة تأكيد على رؤية الرئيس لمشاكل القارة السمراء ومشاركة مصر فى حل المشكلات التى تواجه افريقيا.



أوضح نائب المصريين الأحرار، ان الرئيس السيسى أكد فى توصياته على الاهتمام بالشباب من خلال مشاركة وزارة التعليم العالى على تدريب وتأهيل الشباب فضلا عن تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا ، لافتا الى ان مشاركة الشباب فى وضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

