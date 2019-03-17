ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبو العلا: توصيات السيسي تؤكد عودة مصر بقوة إلى القارة السمراء

الأحد 17/مارس/2019 - 10:58 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
فريدة محمد
أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربى الافريقى المنعقد فى مدينة اسوان، مشيرا الى ان التوصيات التى ذكرها الرئيس فى كلمته تبرهن أن مصر عادت بقوة الى القارة السمراء واستعادت مكانتها وريادتها فى القارة السمراء.

وأضاف ابوالعلا فى بيان له اليوم أن تكليف الرئيس لوزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر هو بمثابة تأكيد على رؤية الرئيس لمشاكل القارة السمراء ومشاركة مصر فى حل المشكلات التى تواجه افريقيا.

أوضح نائب المصريين الأحرار، ان الرئيس السيسى أكد فى توصياته على الاهتمام بالشباب من خلال مشاركة وزارة التعليم العالى على تدريب وتأهيل الشباب فضلا عن تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا ، لافتا الى ان مشاركة الشباب فى وضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

ترشيحاتنا

يورجن كلوب يكشف سبب عدم تسديد محمد صلاح لركلة الجزاء أمام فولهام

3 فرق تنتظر مواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

تجار سوق السيارات المستعملة: «وقف الحال» انتهى.. وبشرى سارة للجميع

السيسي يكرم أول امرأة إماراتية قاتلت ضد تنظيم داعش

الهلال يفوز على الأهلي ويضع قدمًا في نهائي كأس زايد للأندية

وزير النقل: اللي يغلط نعلمه الصح فين واللي يمد إيده على حاجة هنقطعها.. صور

بيراميدز يكشف حقيقة امتلاكه أكاديميات لكرة القدم

الزمالك يتلقى صدمة فى ربع نهائى الكونفدرالية .. تعرف على السبب

تراجع الدولار 27 قرشا أمام الجنيه خلال أول 76 يوما في 2019

الزمالك ونصر حسين داي .. شوط أول سلبي وأهداف ضائعة بالجملة .. فيديو

ترتيب المجموعة الرابعة بـ الكونفيدرالية .. الزمالك يتصدر وجورماهيا وصيفا

لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي فولهام.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول على ملعب برج العرب .. صور

رضوان برحيل ينتهي من تصوير كليب ليه كل شمس.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

تايسون نجم الملاكمة العالمي يزور الأهرامات .. صور

فيديو

شاهد.. تهنئة أحمد موسى لـ الزمالك بعد التعادل مع نصر حسين داي
ملخص وهدفا مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود.. فيديو
الاتحاد يخطف التعادل من حرس الحدود في مباراة مثيرة بالدوري.. فيديو
تجار سوق السيارات المستعملة: «وقف الحال» انتهى.. وبشرى سارة للجميع
شاهد.. كارمن سليمان تطرح أغنية ساعة بتاعة قبل النوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟