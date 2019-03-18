نائب رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل الجناح الاقتصادي بملتقى الشباب العربي الأفريقي.. فيديو

قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن الجناح الاقتصادي الذي تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي أمس الأحد، على هامش ملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان، مقسم لثلاثة أجزاء، ويضم مجموعة من الأفكار الابتكارية للشباب ضمن مبادرة رواد النيل.



وأضاف المغربي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أمس الأحد، أن مبادرة رواد النيل يرعاها البنك المركزي وتم اطلاقها رسميا منذ عدة أسابيع، وتستهدف مساعدة الشباب من خلال عرض ما لديهم من أفكار ابتكارية واختراعات، لخروجها إلى النور ومساعدتهم في تسويقها.



وأشار نائب رئيس بنك مصر، إلى عرض الجناح الاقتصادي جزء خاص بالبنوك وما لديها من ابتكارات، حيث قدم بنك مصر آلة ضمن تكنولوجيا الذكاء الصناعي لمدها بالمعلومات اللازمة، للرد على أسئلة العملاء عن منتجات البنك وفروعه المختلفة، واختراعات توفر الطاقة الشمسية.