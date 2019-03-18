مجد القاسم ينتظر عرض أول فيلم له جحود قلب.. اليوم

قال الفنان مجد القاسم إنه ينتظر غدًا العرض الخاص لأولى بطولاته السينمائية فيلم "جحود قلب" الذي تدور أحداثه حول عقوق الوالدين، وهو بطولة: "مجد القاسم، وسميرة عبد العزيز، وعبد السلام الدهشان، تأليف: أشرف حماد، مونتاج: هبه مدكور، تصوير: مارمينا شلبي، إنتاج ايهاب السعيد، وإخراج: حاتم صلاح الدين".



وأعرب مجد القاسم، في بيان صحفي، عن سعادته بخوض تجربة التمثيل وينتظر رأي الجمهور، وسعيد بموضوع الفيلم وبما يحتويه من قيمة فنية كبيرة والقيمة الأكبر، وهي الأم نتمنى وجودها في مجتمعنا.



وسيتم عرض الفيلم اليوم الإثنين 18 مارس ٢٠١٩، بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا، في تمام الساعة السادسة مساء ضمن احتفالية تكريم نجوم السينما المصرية بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأم.