صاحب محل العصير يكشف تفاصيل حديثه مع رئيس الوزراء..فيديو

كشف عم أحمد صاحب محل عصير القصب بالسوق القديم في أسوان، الذي تناول فيه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، العصير، عن الحديث الذى دار بينه وبين رئيس الوزراء أثناء تواجده بالمحل.





وقال عم أحمد، خلال لقائه مع محمد نشأت مراسل برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة قناة Ten: إنه أعجب بالعصير، وقال: "طعمه جميل جدًا، وتحدث مع الوزراء المرافقين له مشيدًا بطعم العصير، وسألهم عن رأيهم".



وتابع رئيس الوزراء طلب 8 كوبايات عصير له وللمرافقين له تيك اواى، مضيفًا " أنا مكنتش أعرف انه رئيس الوزراء إلا أما المصورين جاءوا وراءه".

