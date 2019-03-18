الفنون التطبيقية بحلوان تنظم معرض عبر زمانين عن الأماكن التاريخية

نظم طلاب الفرقة الثانية بقسم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، معرض بعنوان "عبر زمانين 5".



وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تهتم بتنظيم المعارض الفنية لتنمية وتعزيز القدرات الإبداعية والخيال والابتكار لدى الطلاب، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعبر من خلاله الطلاب عن رؤيتهم في تحقيق الترابط بين زمن حضارتنا القديمة التى يشهد لها التاريخ وزمننا الحالي الذي نسعى فيه لبناء مستقبل يرتقى بالإنسانية.



وأوضح أن هذه المعارض تساهم في إبراز المواهب الفنية، وتعمل على تشجيع المتميزين فنيا.



وأشارت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية إلى أن المعرض ضم لوحات الطلاب التي نفذوها خلال زيارتهم للأماكن التاريخية، كما أنه يقدم للطلاب خبرات متعددة في عرض اللوحات وتنظيم وإدارة المعارض.



هذا ويعبر معرض "عبر زمانين" عن رؤية طلابية لتاريخ التصميم الداخلى والأثاث الإسلامي في مصر، ويقام تحت إشراف الدكتور محمد حسن أستاذ تاريخ التصميم الداخلي والأثاث الإسلامي بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.