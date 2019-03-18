وكيل الأطباء: ندفع ثمن ضعف إمكانيات المستشفيات بأرواحنا

قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، ان النقابة حريصة على تكريم شباب الاطباء لاهتمامهم بالتعليم من أجل الالتحاق بكليات الطب خاصة في تلك الظروف الصعبة التي تشهدها المهنة .



واضاف وكيل الاطباء، ان الطبيب يدفع حياته نتيجه الاهمال، مستشهدا بما حدث للطبيبة ساره ابو بكر، و المغتربه بمستشفي المطريه، والذي ادي ضعف امكانيات دوره المياه بالمستشفى الي صعقها كهربيا ووافتها في الحال، وكما حدث مع طبيب المنيا الذي وافته المنية بحادث قطار رمسيس، وان الطبيب يدفع حياته مقابل الإهمال.



وأوضح عبد الحي، ان النقابة مقدرا جهود الأطباء في مواجهة الصعوبات في التعليم، والدراسات العليا والبورد، وضعف إمكانيات المستشفيات، ونقص المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن حلات التعدي اصبحت مسلسل يتكرا يوميا.



واضاف ان كل عام يوجد 4 آلاف فرصه للدراسات العليا والمتخرجين اضعاف المطلوب وجاء ذلك بحفل يوم الطبيب المصري الواحد والاربعون، بدار الحكمة، ونقيب الأطباء د. حسين خيرى وكيل النقابة الدكتور أسامة عبد الحي، والدكتورة نجوي الشافعي الامين العام للنقابة، وامين الصندوق الدكتور محمد عبد الحميد ، والدكتور سمير التوني الامين العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ،واعتذارت وزيرة الصحة عن الحضور.



وتقيم نقابة الأطباء المصرية حفلها السنوى بيوم الطبيب المصرى 18 مارس وهو يوم الطبيب العالمي وذلك اعترافا بفضل الأطباء وتكريمًا للمتميزين منهم وفى مصر تحتفل النقابة فى نفس اليوم الذى يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب فى مصر والشرق الأوسط فى أبى زعبل 18 مارس عام 1827 . ويتم فى الإحتفال تكريم الأطباء المتميزين من كل محافظات مصر وكذلك تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات وشهداء المهنة و من تصدوا للدفاع عنها , وشخصيات عامة لها تأثير مجتمعي متميز وبعض الكُّتاب والإعلاميين .