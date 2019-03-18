الهجان يتفقد أعمال تطوير مبنى ديوان محافظة قنا..صور

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، أعمال التطوير والطلاء التي يجري تنفيذها بمقر ديوان عام المحافظة يرافقه كمال شلبى سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.



وأوضح الهجان، بأن إجمالى تكلفة أعمال التطوير حوالى 2 مليون جنيه، وأن التطوير شمل طلاء الواجهات الخارجية لمبنى الديوان العام والمسجد، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة شبكة التليفونات الداخلية وخطوط الإنترنت ومنظومة البصمة الإلكترونية بمبنى الديوان ومركز المعلومات.



وأضاف الهجان، بأنه تم تطوير مركز الأزمات بالمحافظة وتجهيزه بأحدث الأجهزة ووسائل الإتصال بهدف القيام بالمهام المنوطة به بأفضل صورة، مؤكدًا على مدير المركز بأهمية سرعة الإبلاغ عن أي حوادث طارئة والتنسيق مع الجهات المعنية للإنتقال إلى موقع الحدث ومن ثم التعامل مع الموقف.

