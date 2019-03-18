ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الدولار يتراجع 7 قروش أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم .. تعرف على السبب

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:45 م
دولار
دولار
قسم الاقتصاد
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 18 مارس 2019 تراجعا ملحوظا، يعد الأبرز خلال الفترة الماضية، حيث بلغت قيمة التراجع ما بين 6 إلى 7 قروش فى البنوك.

ولا يخفى أن سبب التراجع فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه "وفقا لخبراء" بينهم يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى  يعود لأكثر من سبب فى مقدمتها  الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

وأوضح أن الاتجاه النزولي للدولار هو أمر طبيعي جدًا، إذ أن المعروض من الدولار لدي الجهاز المصرفي مما ساعد في انخفاض سعر صرفه، وسجل الدولار اليوم مع ختام التعاملات المسائية تراجعًا بمقدار 22 قرشا كأعلى هبوط له منذ عامين.

 ومن بين الأمور التى ساهمت فى تراجع الدولار ايضا التطور الذى تشهده عائدات السياحة، وكذا الزيادة الملحوظة فى تحويلات المصريين بالخارج بخلاف القنوات الأخرى لجلب الدولار، ومنها الصادرات وعائدات قناة السويس، وهو ما ساهم فى زيادة الحصيلة من العملة الأمريكية.

وخسرت العملة الخضراء فى عدد من البنوك منها البنك الأهلي وبنك مصر والعربى الأفريقى الدولى والمصرف المتحد نحو 6 قروش، ليسجل نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

وسجل الدولار بالبنك التجارى الدولى نحو 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع بتراجع قدره 7 قروش عن التعاملات الصباحية.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك البركة نحو 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع، بينما سجل بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 17.4 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع ، فى حين سجل في بنك كريدي أجريكول 17.58 جنيه للبيع، مقابل 17.68 جنيه للشراء.

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم .. بختام تعاملات الأسبوع

سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنوك .. "الأخضر" يسجل 17.84 للبيع والريـال السعودي بـ 4.7194 جنيه للشراء

فيديو جراف .. سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنوك.. الدولار يسجل 17.84 للبيع والريـال السعودي بـ 4.7194 جنيه للشراء

سعر الدولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

لتحافظ على صلاتها ومكياجها..الإفتاء توضح كيفية وضوء العروسة يوم زفافها..فيديو

نجاة ليفربول أمام فولهام تتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

التأهل أولها.. مكاسب كبرى للزمالك بعد الريمونتادا الأفريقية

الملكة إليزابيث ترفض خروج ميجان وهاري من القصر

هولندا ترفع درجة الاستعداد القصوى بعد هجوم اوتراخت الإرهابي

كل ما تريد معرفته عن موعد قرعة أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

شاهد.. متظاهرون يقتحمون القصر الرئاسي في صربيا

نوستالجيا.. العندليب: عدَلت ديوان قارئة الفنجان.. وبليغ حمدى نسي وزعل مني.. فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث إطلاق نار في مدينة أوتريخت بهولندا

كوريا الجنوبية تطلق صاروخا روسيا موجها مضادا للطائرات بالخطأ

وفاة شخص بعد عملية زراعة شعر تحير الأطباء..فيديو

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ريهام حجاج تظهر ببطن منتفخ.. ونشطاء: دى علامات الحمل

هتاكل إيه النهاردة .. كب كيك عجة بالخضراوات وبصارة .. والحلو: كيكة العسل الأوكرانية

رئيسا النواب والوزراء يستقلان عبارة نيلية أثناء وضع حجر أساس محور وكوبرى دراو الجديد.. صور

شاهد.. ضباط أمن القاهرة يقدمون هدايا وورودًا للمسنات بدور الرعاية

بالتفاصيل والصور.. مقتل شخص في هجوم إرهابي على محطة ترام في هولندا

فيديو

شاهد.. رقصة عبير صبرى مع زوجها فى عيد ميلادها
إيمان بيبرس: تأهيل 60 فتاة مصرية للعمل رائدات اجتماعيات ..فيديو
بدرالدين: مصر تمتلك رؤية لحل الصراعات وتحقيق السلم عربيا وأفريقيا.. فيديو
فيديوجراف | تعرف على أقصى عقوبة لمنفذ هجوم نيوزيلندا.. والسبب؟
نوستالجيا.. العندليب: عدَلت ديوان قارئة الفنجان.. وبليغ حمدى نسي وزعل مني.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإخضاع الناجحين في مسابقة المعلمين لبرنامج تأهيلي قبل بدء العمل؟