الدولار يتراجع 7 قروش أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم .. تعرف على السبب

الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.





وأوضح أن الاتجاه النزولي للدولار هو أمر طبيعي جدًا، إذ أن المعروض من الدولار لدي الجهاز المصرفي مما ساعد في انخفاض سعر صرفه، وسجل الدولار اليوم مع ختام التعاملات المسائية تراجعًا بمقدار 22 قرشا كأعلى هبوط له منذ عامين.





ومن بين الأمور التى ساهمت فى تراجع الدولار ايضا التطور الذى تشهده عائدات السياحة، وكذا الزيادة الملحوظة فى تحويلات المصريين بالخارج بخلاف القنوات الأخرى لجلب الدولار، ومنها الصادرات وعائدات قناة السويس، وهو ما ساهم فى زيادة الحصيلة من العملة الأمريكية.



وخسرت العملة الخضراء فى عدد من البنوك منها البنك الأهلي وبنك مصر والعربى الأفريقى الدولى والمصرف المتحد نحو 6 قروش، ليسجل نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.



وسجل الدولار بالبنك التجارى الدولى نحو 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع بتراجع قدره 7 قروش عن التعاملات الصباحية.



وبلغ سعر صرف الدولار ببنك البركة نحو 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع، بينما سجل بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 17.4 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع ، فى حين سجل في بنك كريدي أجريكول 17.58 جنيه للبيع، مقابل 17.68 جنيه للشراء.





شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 18 مارس 2019 تراجعا ملحوظا، يعد الأبرز خلال الفترة الماضية، حيث بلغت قيمة التراجع ما بين 6 إلى 7 قروش فى البنوك.ولا يخفى أن سبب التراجع فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه "وفقا لخبراء" بينهم يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى يعود لأكثر من سبب فى مقدمتها