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اقتصاد

خبيرة تعد روشتة للاستغناء عن الدولار ونتائج تراجعه

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:16 م
الدولار يتراجع
الدولار يتراجع
محمد يحيي
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، العضو المنتدب لصناديق ائتمان الاستثمار بشركة يونيون كابيتال، إن تراجع الدولار اليوم إلى أدنى مستوياته في التعاملات المسائية له آثار إيجابية علي الاقتصاد القومي، خاصة حركة الاستيراد من الخارج مؤكدة أنه سيخفض من أعباء التكلفة الاستيرادية للمواد الخام.

وأضافت "الدماطي" لـ"صدي البلد" أن ذلك الانخفاض نظرا لقلة الطلب على العملة الأجنبية وهو ما يعكس صحة الإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي المصري وارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي لأعلى مستوياته بنهاية الشهر الماضي ليسجل 44.06 مليار دولار.

وأوضحت " الدماطي" أن ذلك الانخفاض يعني أن حركة التصدير سترتفع بشكل طفيف رغم أن الأسعار الراهنة لها جانب تنافسي، معتبرة أن ذلك سيكون له عددا من الإيجابيات من بينها تخلي المواطنين عن الموارد الدولارية لديهم والاتجاه لاقتناء شهادات وودائع بالجنيه المصري مما يعني زيادة أخرى في مستويات الاحتياطي وروافد العملة الأجنبية لدي الجهاز المصرفي.

وذكرت أن تلك الإجراءات ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ومساعدة الجهات المعنية في تقليل الاستيراد من الخارج، ويعزز قوة العملة المحلية.

كانت العملة الأجنبية الدولار، تراجعت لأدنى مستوى لها في تعاملات اليوم لتسجل أقل سعر لها بالبنوك نحو 17.28 جنيه للشراء و 17.37 جنيه للبيع.

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