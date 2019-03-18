العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تنظم احتفالية يوم الشعوب تحت شعار كلنا واحد

نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، للعام الثاني على التوالي، احتفالية يوم الشعوب تحت شعار "كلنا واحد"، بحضور الدكتورة هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، وممثلي سفارات الدول العربية والأفريقية المشاركة في الاحتفالية وأساتذة الكلية والطلاب.



وشارك في الاحتفالية، الطلاب الوافدين من دول، تشاد، إريتريا، السعودية، فلسطين، سوريا، الكويت، البحرين، موريتانيا، السودان، جنوب السودان، بنجلاديش.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الطلاب الوافدين يمثلون القوى الناعمة في التعليم العالي بمصر، مشيرًا إلي أن جامعة القاهرة تسعي لجذب الطلاب الوافدين، وتضم بين كلياتها ما يقرب من 9 آلاف طالب وافد من مختلف الجنسيات، وهو يمثل أكبر عدد من الطلاب الوافدين على مستوى الجامعات المصرية.



وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة أنشأت مكتبًا بكل كلية يختص بالطلاب الوافدين تيسيرًا لهم في عملية إنهاء إجراءات القيد بكليات الجامعة، إلى جانب الإهتمام بالأنشطة الثقافية والفنية المقدمة لهم، وإدماجهم مع الطلاب المصريين.



من جانبها قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميد كلية العلاج الطبيعي، إن إحتفالية الكلية بيوم الشعوب تهدف إلي دمج الطلاب الوافدين بمجتمع الكلية والجامعة ونشر ثقافات الدول المشاركة، وتحقيق التواصل بين الحضارات، والتعارف بين الشعوب، وتبادل الخبرات بين الطلاب.



وشملت الاحتفالية، عروض ثقافية وفنية للدول المشاركة تعبر عن ملامح الحياة وثقافات تلك الشعوب وحضارتهم.