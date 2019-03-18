سعيد اللاوندي: أفريقيا طوق النجاة للاقتصاد الفرنسي.. فيديو

قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية والدولية، فرنسا تغيرت كثيرا خلال الفترات الماضية، معقبا: «لا بد أن نربط علاقة فرنسا بالقارة السمراء خلال الفترة الحالية».





وأضاف "اللاوندي"، خلال استضافته ببرنامج " على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى "، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، «هناك فقر يحيط بفرنسا ويهدد العاصمة باريس ولا سبيل أمامهم إلا العودة للقارة الإفريقية مرة أخري».



