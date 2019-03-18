سعيد اللاوندي: أفريقيا طوق النجاة للاقتصاد الفرنسي.. فيديو

قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية والدولية، فرنسا تغيرت كثيرا خلال الفترات الماضية، معقبا: «لا بد أن نربط علاقة فرنسا بالقارة السمراء خلال الفترة الحالية».
وأضاف "اللاوندي"، خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، «هناك فقر يحيط بفرنسا ويهدد العاصمة باريس ولا سبيل أمامهم إلا العودة للقارة الإفريقية مرة أخري».
وأشار خبير العلاقات السياسية والدولية، إلي أن هناك حالة من التدني الشرائي في فرنسا خلال الفترة الحالية، موضحا أن ابتعاد فرنسا عن القارة الإفريقية تسبب في ضعف اقتصادها، مؤكدا أن أفريقيا هي طوق النجاة للاقتصاد الفرنسي.