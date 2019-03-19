ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات إلى 86.334 مليار جنيه خلال عام

ارتفعت حصيلة الضرائب علي المبيعات خلال الـ7 شهور الأخيرة إلي 86.334 مليار جنيه مقابل 71.53 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بفارق 14.804 مليار جنيه.



واكد تقرير صادر عن وزارة المالية إن الضرائب المحصلة علي السلع المحلية خلال الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري سجلت 25.6 مليار جنيه مقابل 23.7 مليارا بنفس الفترة المناظرة من العام السابق .



ووصلت حصيلة الضرائب علي السلع المستوردة لنحو 60.75 مليار جنيه مقابل 47.85 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الماضي.

