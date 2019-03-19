سفير مصر بـ نيوزيلندا يكشف سبب تأخر الشرطة في القبض على الإرهابي.. فيديو

قال السفير طارق الوسيمى سفير مصر بنيوزيلندا، إن عدد المصابين المصريين فى مسجدي نيوزيلندا حالتان فقط، نافيا ما تردد عن إصابة 11 مصرى، لافتا إلى أن هناك 4 مصريين توفوا فى هذا الحادث الإرهابى الغاشم.



وتابع الوسيمى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"الحكومة النيوزيلندية تتحمل تكاليف نقل جثمان الضحايا المصريين وكافة والجنسيات، لافتا إلى أن الـ4 شهداء طلبت أسرهم دفنهم بنيوزيلندا وشهيد واحد يعود للدفن بالقاهرة.



وكشف الوسيمى عن سبب تأخر الشرطة عن الوصول لموقع الجريمة والقبض على المتهم بأسرع وقت بقوله:"الشرطة فى نيوزيلندا لا تحمل السلاح لذلك عند وقوع الحادث تأخروا حتى وصول الدعم والتدعيمات من قبل الحكومة".



وتابع:" الجو العام في نيوزيلندا يعانى من ارتباك شديد وذهول من هول الحادث وكافة النيوزيلنديين يبكون ويعبرون على أسفهم"، موضحا ان الأمن النيوزيلندي مرتبك لأنهم لم يتعرضوا لأي عملية إرهابية منذ إنشاء نيوزيلندا".



وأكمل:" سأطلب توفير حماية على المساجد في نيوزيلندا والكنائس القبطية لمواجهة أي مخاطر محتملة".

