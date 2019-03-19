الحاجة سنية درويش تروي قصة كفاح 52 عاما في تربية أبنائها.. فيديو

قالت الحاجة سنية درويش الأم المثالية بالشرقية، إن زوجها استشهد في "نكسة 1967" بعد استدعائه، فقامت هي بتربية أبنائها الثلاثة.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامي وائل الأبراشي، «ابنى متجوز ومعاه ولد على 5 بنات، مشيرة إلى أن نجل ابنها وكان مولودًا بإعاقة، ومش مخلى حيلتنا حاجة، وأبوه تعب من المصاريف, وطلع يعمل عمرة عشان ربنا يخف عنه».



ودخلت الحاجة سنية فى حالة من البكاء على الهواء، وقالت: "المرض هو اللى خلانى أتعب.. بس الحمد لله".