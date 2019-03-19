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أخبار العالم

استخدام الطاقة الشمسية للزراعة بولايتين في السودان

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:33 ص
الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
أ ش أ
التقى وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، الاثنين، بالممثل المقيم الجديد بالسودان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، الدكتور سيلفا راماتشاندرا، وتسلم منه خطاب تفويضه .

وكان راماتشاندرا يعمل مديرا للبرنامج بالسودان خلال الفترة الماضية .

وأكد الوزير، خلال اللقاء، تقديره لجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستعداد وزارة الخارجية لتسهيل مهمته وإقامته في البلاد، معربا عن ثقته في أن معرفة الممثل المقيم الجديد وتجربته الطويلة في السودان ستكون خير عون له في وظيفته الجديدة.

من جهته ، أوضح راماتشاندرا أنه تم الفصل بين منصب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في إطار عملية إصلاح الأمم المتحدة.

واستعرض المسئول الأممي جهود البرنامج في السودان، خاصة في مجال مكافحة التصحر والتغيّر المناخي ومعالجة آثار اللجوء والهجرة على المجتمعات المستضيفة للاجئين والمهاجرين.

ونوه بأن البرنامج تحصل على تمويل من وكالة التعاون الكورية والصين لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة بولايتي نهر النيل والنيل الأبيض، كما تبذل مساع للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر الذي أنشئ بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي.

وأشار إلى أنهم يقومون بجهود للمساعدة في حماية حظيرة الدندر القومية وحماية شواطئ البحر الأحمر، منوها بالتعاون الكبير بينهم وبين عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

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