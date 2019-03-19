الصحف المصرية: الرئيس يعد أهالي أسوان بتكرار ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. مصر تستعد لإنشاء أول ميناء أخضر في القارة الأفريقية ويحقق عائدا سنويا من 13 إلى 20 مليار دولار

نشرت صحف اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار والعناوين المهمة أبرزها: توقيع عقود 46 ألف معلم مؤقت اليوم، ومصر تستعد لإنشاء أول ميناء أخضر في القارة الأفريقية يضع مصر على خارطة العالم، ويوفر 3300 فرصة عمل ويحقق من 13 إلى 20 مليار دولار عائدا سنويا.
"الأخبار"
الرئيس يعد أهالي أسوان بتكرار الملتقى الشباب العربي الأفريقي
السيسي يزور معبد فيلة بصحبة عدد من الشباب
توقيع العقود لـ 46 ألف معلم مؤقت اليوم
وزيرة الهجرة في نيوزيلندا لمتابعة المصريين المصابين.. إمام المسجد يروي تفاصيل المذبحة المروعة
أجرت الجريدة حوارا مع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، وجاءت أبرز عناوينه كالتالي:
"الجمهورية"
ختام ميداني تاريخي لمنتدى الشباب العربي الأفريقي
الرئيس اصطحب الضيوف في جولة بمعبد فيلة وتناول معهم الإفطار
الإرهاب يضرب قلب أوروبا الدولار يفقد 6 قروش
التونسيون يهتفون في وجه الغنوشي: ارحل يا إرهابي
"الأهرام"
نقلة حضارية بأسوان تشمل مدارس وكليات ومنطقة صناعية.. السيسي يتفقد القاعدة الاستراتيجية بالمنطقة الجنوبية ومعبد فيلة
المحترفون على قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتى النيجر ونيجيريا
مسلح من أصول تركية يقتل ويصيب 12 شخصا فى هولندا
وزيرة الهجرة تزور المصابين المصريين فى نيوزيلندا
قرينة الرئيس: أفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة
خطة حكومية لخفض الاستيراد بنسبة 30% وتنسيق بين الزراعة والتموين.. مطالب بمحاصرة غش الزيوت ما بين الخلط ومصانع بير السلم
"اليوم السابع"
- طلب إحاطة للحكومة و«المالية» بعد تحقيق «اليوم السابع» عن التهرب الضريبى
- رئيسا مجلسى النواب والوزراء يضعان حجر الأساس لمحور «دراو»
- جريمة مفتوحة اسمها "فيس بوك" 34 مليون مستخدم فى مصيدة الشائعات
- المبادرات الرئاسية بالمدارس تحقق أعلى معدل تردد بين الطلاب
- سفير مصر بنيوزيلندا يعزى أسر الضحايا ويزور المصابين فى "كرايستشيرش"
- إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية يودى بحياة شخص وإصابة آخرين
- موقع بريطانى: تحسن الأمن جعل السياحة المصرية الأسرع نموا بشمال أفريقيا
- «التضامن»: 32 ألفا تقدموا لحج الجمعيات الأهلية
- شكوى جماعية للاعبي المنتخب من الزى الجديد
نشرت صحيفة "اليوم السابع" تقريرا حول وقوع 34 مليون مستخدم فى مصيدة شائعات فيس بوك، وأبرز العدد دعوة الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إلى إحداث ثورة محتوى لإنقاذ صناعة الصحافة بالكامل، بالإضافة إلى نشر العدد تفاصيل حشد الرئيس السيسى، الأفارقة والعرب فى معركة التكامل والتنمية.
"الأخبار"
الرئيس يعد أهالي أسوان بتكرار الملتقى الشباب العربي الأفريقي
السيسي يزور معبد فيلة بصحبة عدد من الشباب
توقيع العقود لـ 46 ألف معلم مؤقت اليوم
وزيرة الهجرة في نيوزيلندا لمتابعة المصريين المصابين.. إمام المسجد يروي تفاصيل المذبحة المروعة
أجرت الجريدة حوارا مع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، وجاءت أبرز عناوينه كالتالي:
مصر تستعد لإنشاء أول ميناء أخضر في القارة الأفريقية يضع مصر على خارطة العالم، ويوفر 3300 فرصة عمل ويحقق من 13 إلى 20 مليار دولار عائدا سنويا.. التشغيل التجريبي منتصف 2019 والبدء في التنفيذ فور انتهاء مجلس الوزراء من التعاقد.
وأفردت الجريدة صفحتين للأمهات المثاليات تحت عنوان التضحية والعطاء سر اختيار الأمهات المثاليات
"الجمهورية"
ختام ميداني تاريخي لمنتدى الشباب العربي الأفريقي
الرئيس اصطحب الضيوف في جولة بمعبد فيلة وتناول معهم الإفطار
الإرهاب يضرب قلب أوروبا الدولار يفقد 6 قروش
التونسيون يهتفون في وجه الغنوشي: ارحل يا إرهابي
على طريق المركز العالمي للطاقة ومحور مشروعات الربط: الكهرباء توقع 4 عقود بـ5.2 مليار جنيه
وأجرت "الجمهورية" حوارا مع الفنان طارق لطفي جاءت أبرز عناوينه كالتالي: 122.. نقطة تحول في السينما المصرية، وأؤيد تخفيض أجور الفنانين لخدمة العمل الفني.
"الأهرام"
نقلة حضارية بأسوان تشمل مدارس وكليات ومنطقة صناعية.. السيسي يتفقد القاعدة الاستراتيجية بالمنطقة الجنوبية ومعبد فيلة
المحترفون على قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتى النيجر ونيجيريا
مسلح من أصول تركية يقتل ويصيب 12 شخصا فى هولندا
وزيرة الهجرة تزور المصابين المصريين فى نيوزيلندا
قرينة الرئيس: أفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة
المترو يصل إلى الدقهلية والقليوبية وأسيوط
نشرت جريدة "الأهرام" تحقيقا عن صناعة زيت الطعام تحت عنوان: التحديات تحاصر صناعة زيت الطعام
خطة حكومية لخفض الاستيراد بنسبة 30% وتنسيق بين الزراعة والتموين.. مطالب بمحاصرة غش الزيوت ما بين الخلط ومصانع بير السلم
"اليوم السابع"
- طلب إحاطة للحكومة و«المالية» بعد تحقيق «اليوم السابع» عن التهرب الضريبى
- رئيسا مجلسى النواب والوزراء يضعان حجر الأساس لمحور «دراو»
- جريمة مفتوحة اسمها "فيس بوك" 34 مليون مستخدم فى مصيدة الشائعات
- المبادرات الرئاسية بالمدارس تحقق أعلى معدل تردد بين الطلاب
- سفير مصر بنيوزيلندا يعزى أسر الضحايا ويزور المصابين فى "كرايستشيرش"
- إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية يودى بحياة شخص وإصابة آخرين
- موقع بريطانى: تحسن الأمن جعل السياحة المصرية الأسرع نموا بشمال أفريقيا
- «التضامن»: 32 ألفا تقدموا لحج الجمعيات الأهلية
- شكوى جماعية للاعبي المنتخب من الزى الجديد
نشرت صحيفة "اليوم السابع" تقريرا حول وقوع 34 مليون مستخدم فى مصيدة شائعات فيس بوك، وأبرز العدد دعوة الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إلى إحداث ثورة محتوى لإنقاذ صناعة الصحافة بالكامل، بالإضافة إلى نشر العدد تفاصيل حشد الرئيس السيسى، الأفارقة والعرب فى معركة التكامل والتنمية.