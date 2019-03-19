الصحف المصرية: الرئيس يعد أهالي أسوان بتكرار ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. مصر تستعد لإنشاء أول ميناء أخضر في القارة الأفريقية ويحقق عائدا سنويا من 13 إلى 20 مليار دولار

"الأخبار"

مصر تستعد لإنشاء أول ميناء أخضر في القارة الأفريقية يضع مصر على خارطة العالم، ويوفر 3300 فرصة عمل ويحقق من 13 إلى 20 مليار دولار عائدا سنويا.. التشغيل التجريبي منتصف 2019 والبدء في التنفيذ فور انتهاء مجلس الوزراء من التعاقد.





"الجمهورية"

على طريق المركز العالمي للطاقة ومحور مشروعات الربط: الكهرباء توقع 4 عقود بـ5.2 مليار جنيه







"الأهرام"

المترو يصل إلى الدقهلية والقليوبية وأسيوط







"اليوم السابع"

نشرت صحف اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار والعناوين المهمة أبرزها: توقيع عقود 46 ألف معلم مؤقت اليوم، ومصر تستعد لإنشاء أول ميناء أخضر في القارة الأفريقية يضع مصر على خارطة العالم، ويوفر 3300 فرصة عمل ويحقق من 13 إلى 20 مليار دولار عائدا سنويا.الرئيس يعد أهالي أسوان بتكرار الملتقى الشباب العربي الأفريقيالسيسي يزور معبد فيلة بصحبة عدد من الشبابتوقيع العقود لـ 46 ألف معلم مؤقت اليوموزيرة الهجرة في نيوزيلندا لمتابعة المصريين المصابين.. إمام المسجد يروي تفاصيل المذبحة المروعةأجرت الجريدة حوارا مع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، وجاءت أبرز عناوينه كالتالي:وأفردت الجريدة صفحتين للأمهات المثاليات تحت عنوان التضحية والعطاء سر اختيار الأمهات المثالياتختام ميداني تاريخي لمنتدى الشباب العربي الأفريقيالرئيس اصطحب الضيوف في جولة بمعبد فيلة وتناول معهم الإفطارالإرهاب يضرب قلب أوروبا الدولار يفقد 6 قروشالتونسيون يهتفون في وجه الغنوشي: ارحل يا إرهابيوأجرت "الجمهورية" حوارا مع الفنان طارق لطفي جاءت أبرز عناوينه كالتالي: 122.. نقطة تحول في السينما المصرية، وأؤيد تخفيض أجور الفنانين لخدمة العمل الفني.نقلة حضارية بأسوان تشمل مدارس وكليات ومنطقة صناعية.. السيسي يتفقد القاعدة الاستراتيجية بالمنطقة الجنوبية ومعبد فيلةالمحترفون على قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتى النيجر ونيجيريامسلح من أصول تركية يقتل ويصيب 12 شخصا فى هولنداوزيرة الهجرة تزور المصابين المصريين فى نيوزيلنداقرينة الرئيس: أفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرةنشرت جريدة "الأهرام" تحقيقا عن صناعة زيت الطعام تحت عنوان: التحديات تحاصر صناعة زيت الطعامخطة حكومية لخفض الاستيراد بنسبة 30% وتنسيق بين الزراعة والتموين.. مطالب بمحاصرة غش الزيوت ما بين الخلط ومصانع بير السلم- طلب إحاطة للحكومة و«المالية» بعد تحقيق «اليوم السابع» عن التهرب الضريبى- رئيسا مجلسى النواب والوزراء يضعان حجر الأساس لمحور «دراو»- جريمة مفتوحة اسمها "فيس بوك" 34 مليون مستخدم فى مصيدة الشائعات- المبادرات الرئاسية بالمدارس تحقق أعلى معدل تردد بين الطلاب- سفير مصر بنيوزيلندا يعزى أسر الضحايا ويزور المصابين فى "كرايستشيرش"- إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية يودى بحياة شخص وإصابة آخرين- موقع بريطانى: تحسن الأمن جعل السياحة المصرية الأسرع نموا بشمال أفريقيا- «التضامن»: 32 ألفا تقدموا لحج الجمعيات الأهلية- شكوى جماعية للاعبي المنتخب من الزى الجديدنشرت صحيفة "اليوم السابع" تقريرا حول وقوع 34 مليون مستخدم فى مصيدة شائعات فيس بوك، وأبرز العدد دعوة الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، إلى إحداث ثورة محتوى لإنقاذ صناعة الصحافة بالكامل، بالإضافة إلى نشر العدد تفاصيل حشد الرئيس السيسى، الأفارقة والعرب فى معركة التكامل والتنمية.