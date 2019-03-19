فضيحة فى إسرائيل.. إيران اختراقت هواتف نتنياهو وزوجته ونجله ورئيس أركان ووزير.. الشاباك تستر على الواقعة.. وطهران جمعت معلومات حساسة

إيران تخترق الهاتف الخاص بـ بيني جانتس

الشاباك لم يبلغ نتنياهو باختراق إيران لهاتف جانتس

تعرض هاتف وزير إسرائيلي وعضو بالكابنيت للاختراق

إيران تخترق هواتف نتنياهو وزوجته ونجله وتجمع معلومات حساسة

نتنياهو يسخر من بيني جانتس كيف نأمن بيد من فشل في تأمين هاتفه

تناولت الصحف العبرية اليوم، الثلاثاء، المزيد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك اختراق إيران لهواتف بيني جانتس ونتنياهو وزوجته ونجله ووزير إسرائيلي، بالإضافة إلى تستر الشاباك على الواقعة وسخرية نتنياهو من جانتس علاوة على جمع طهران لمعلومات حساسة.وأعلن مصدر رفيع المستوى في مركز الحرب الإلكترونية التابع للحرس الثوري الإيراني، عن نجاح المركز في اختراق هواتف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير وفقًا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان".وقال المصدر لمراسل صحيفة "الجريدة" الكويتية في طهران إن بلاده حصلت في أعقاب ذلك على معلومات حساسة جدا.وأوضح المصدر الإيراني أن القراصنة الإيرانيين تمكنوا من الاستماع إلى جلسات مجلس الوزراء من خلال فيروسات أرسِلت إلى هاتف نتنياهو عبر هواتف أقربائه، وأن الإسرائيليين لم يكتشفوا ذلك إلا منذ بضعة أشهر.وأضاف أن المركز، الذي يقود طهران في حربها الإلكترونية الطاحنة الدائرة بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة، تمكن بالفعل من اختراق هاتف مرشح حزب كاحول لافان بني جانتس.وقال القراصنة الإيرانيون إنهم تمكنوا من التنصت على هواتف سارة زوجة نتنياهو وابنه يائير.بدوره، نفى ديوان رئاسة الوزراء ما ذكرته بعض وسائل الإعلام العربية من أن إيران اخترقت هواتف عائلة نتنياهو.بدوره أفاد موقع "إندبندنت عربية" الإخباري بأن الخرق كان قبل أشهر معدودة، وبعد كشفه من قِبل إسرائيل تم سد الثغرة والتعتيم على الأمر الذي شكل فضيحة مدوية للأمن السيبراني الإسرائيلي.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إيران نجحت في اختراق الهاتف الخلوي الخاص بزعيم حزب كاحول - لفان، بيني جانتس، المنافس الأقوى لنتنياهو.وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أن مسئولين من الشاباك توجهوا قبل نحو 5 أسابيع إلى المرشح لرئاسة الحكومة، بيني جانتس، وأخبروه بأن أحد الهواتف الخلوية التي يمتلكها تعرض للاختراق على يد منظومة سايبر إيرانية.وأشارت القناة إلى أن عناصر الشاباك أكدوا لجانتس أن كل محتويات الهاتف بما في ذلك التفاصيل الشخصية والمراسلات موجودة حاليا لدى ألد أعداء إسرائيل.وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هاتف أحد الوزراء الإسرائيليين، أعضاء المجلس الأمني والسياسي المصغر، تعرض لمحاولة اختراق من قبل جهات أجنبية.وبخلاف تعرض هاتف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس قائمة "كاحول لافان" للاختراق من قبل "الاستخبارات الإيرانية"، إلا أن محاولة اختراق هاتف الوزير الإسرائيلي الحالي لا يعرف من يقف وراءها.ووفقًا للموقع، فقد تعرض هاتف الوزير الإسرائيلي إلى أكثر من محاولة، وتمّت إحاطته قبل أسبوعين بذلك؛ دون أن يذكر من الجهة التي قامت بإيضاح ذلك، سواء إن كان من قبل جهاز الأمن العام الشاباك أو من قبل أجهزة أمنيّة إسرائيلية أخرى.كما أنه من غير الواضح بالمرة، بتعبير الموقع، إن نجح المخترقون في الحصول على أية معلومات من هاتف الوزير الإسرائيلي.ولا يستبعد الموقع تعرض مسئولين إسرائيليين إلى محاولات اختراق مشابهة، علمًا بأن رئيس جهاز الشاباك، نداف أرجمان، حذر في الماضي من إمكانية تدخل دولة أجنبية في الانتخابات الإسرائيلية، ملمحًا إلى أن تكون هذه الدولة روسيا.وكان القناة الـ12 في التليفزيون الإسرائيلي ذكرت أن مسئولَين في جهاز الشاباك، التقيا قبل نحو أسبوعين بجانتس، وأخبراه أن أجهزة المخابرات الإيرانية قد اخترقت هاتفًا خلويًا كان في حوزته.وبحسب القناة، فإن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول إلى جميع محتويات هاتف جانتس الشخصي، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمراسلات الخاصة إلى جانب المراسلات التي تتعلق بطبيعة دوره السياسي، مؤكدة بذلك أن جميع هذه المعلومات أصبحت الآن في أيدي المخابرات الإيرانية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هاجم رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني جانتس، قائلًا: "على جانتس أن يتوقف عن مهاجمة الشاباك والموساد والجيش، وأن يبقيهما خارج الصراع الداخلي الانتخابي".وأضاف نتنياهو: "بينما أنا أوعز باختراق الأرشيف الإيراني والحصول عليه وإحضاره إلى هنا، الإيرانيون قاموا باختراق الهاتف الخلوي لقائد الأركان السابق، وهو صاحب شركة السايبر التي أفلست".وتساءل: "كيف سنؤمّن جانتس على الدولة، وهو لا يستطيع أن يحمي هاتفه الخلوي؟".وأكدت القناة الـ12 العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني جانتس، بشأن الأنباء عن اختراق هاتفه من المخابرات الإيرانية "إن جهاز الأمن العام الشاباك لم يبلغه بالاختراق".وذكرت القناة الـ12 في التليفزيون الإسرائيلي أن مسئولَين في جهاز الشاباك، التقيا قبل نحو أسبوعين بـ جانتس، وأخبراه أن أجهزة المخابرات الإيرانية قد اخترقت هاتفًا خلويًا كان في حوزته.وبحسب القناة، فإن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول إلى جميع محتويات هاتف جانتس الشخصي، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمراسلات الخاصة إلى جانب المراسلات التي تتعلق بطبيعة دوره السياسي، مؤكدة بذلك أن جميع هذه المعلومات أصبحت الآن في أيدي المخابرات الإيرانية.