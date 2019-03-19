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محافظات

الأم المثالية بجنوب سيناء: بناتي قدموا للمسابقة والمحافظ وعدني بالحج.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:45 م
الام المثالية جنوب
الام المثالية جنوب سيناء
ايمن محمد
قالت نجوى محمد عبد المقصود الأم المثالية الأولى بجنوب سيناء إن بناتها من قدمن لها لمسابقة الأم المثالية وفوجئت في حفل تكريم المحافظ أن الأولى على مستوى المحافظ، مشيرة إلى أنها تشكر الله كثيرا بعد رحلة الصبر والكفاح في تربية بناتها بعد وفاة زوجها الذى صراع مرض الكبد سنوات طويلة.

وأشارت الأم المثالية الأولى بجنوب سيناء إلى أنها سعيدة بأنها أنهت رسالتها وقامت بتعليم بناتها ضحى وغادة حتى أنهوا التعليم الجامعي، وإتمام زواجهم وتجهيزهم، وتابعت أنها سعيدة الآن بأحفادها ياسين ولوسندا وتعيش معهم أحلى أيامها وأمنيتها الوحيدة  أن تؤدى فريضة الحج، مشيرة إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدها بالحج خلال تكريمها.

وأضافت الأم المثالية أنها كانت تعدل بين بناتها في كل شيء وعندما قررت تجهيزهم للزواج اشترت لكل واحدة نفس جهاز الأخرى.
الأم المثالية بجنوب سيناء: بناتي قدموا للمسابقة والمحافظ وعدني بالحج.. فيديو
الأم المثالية بجنوب سيناء: بناتي قدموا للمسابقة والمحافظ وعدني بالحج.. فيديو

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