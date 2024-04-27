أحمد موسي يهنئ النادي الأهلي بالفوز على مازيمبي

هنأ الإعلامي أحمد موسي مذيع برنامج “علي مسؤليتي” عبر فضائية صدى البلد النادي الأهلي بالفوز علي مازيمبي خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب موسي :"مبروووك فوز النادى الاهلى على مازيمبى ٣/صفر .. مبرووك لرجال الاهلى الابطال على هذه المباراة الرائعة والصعود للنهائى .. مبروك للجماهير العظيمة فى كل مكان .. وللجهاز الفنى ومجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب .. الاهلى يصل النهائى للمرة الخامسة على التوالى .. هذا هو الاهلى نادى القرن وبطل افريقيا ..يلا يا اهلى البطولة ١٢ تناديكم …

تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

نجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء .

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.