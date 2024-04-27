علي الطيب يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «مليحة».. فيديو

كشف الفنان علي الطيب تفاصيل دوره في مسلسل «مليحة» ومستجدات أعماله الفنية المقبلة، قائلا: قمنا بتصوير أغلب المشاهد في المناطق الصحراوية، والمسلسل شهد مجهودا كبيرا من قبل الإنتاج وفريق العمل، وكل طاقم العمل اشتغل بحب ومن دون كلل أو تعب.

وأضاف الفنان علي الطيب خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: الحرب بيننا وبين إسرائيل لن تنتهي وقضيتنا واحدة، والنهاية مقبلة والنصر آت لا محال، وأصعب المشاهد حينما تعرض دكتور هشام ومليحة للخطف من الجماعات المسلحة.

الفنان دياب

وبشأن أداء الفنان دياب، تابع الفنان علي الطيب: تعاونت مع دياب ودايما بكون مطمن لما بشتغل معه؛ والذى ظهر في شخصية عسكرية جديدة عليه وبطولة أداها بكل تمييز.

وبشأن أعماله المقبلة، نوه أنه اعتذر عن مسلسل «صلة رحم» بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، مشددا على أنه من أفضل المسلسلات التي أراد المشاركة بها، والفترة المقبلة هناك مسلسل باسم «فرقة أوسكار» وسأقوم بدور مدرب كرة قدم.