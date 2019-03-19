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أخبار العالم

إجلاء 40 شخصا من مقر الأمم المتحدة في بروكسل بعد تهديد بوجود قنبلة

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:05 م
صدى البلد
حسام رضوان
قامت الشرطة البلجيكية بإجلاء نحو 40 شخصا بشكل وقائي من مبنى بالقرب من مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل، بعد إرسال تهديد بوجود قنبلة، إلى شركة مرتبطة بالاتحاد.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت المتحدثة باسم الشرطة، إلس فان دي كيري، إنه تم استقبال "تهديد بوجود قنبلة هاتفية" صباح الثلاثاء، أُرسل إلى مكتب استشاري مرتبط باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي وتم أخذها على محمل الجد.

واضافت: أنه تم إغلاق جزء من الشارع وتم إرسال كلاب بوليسية إلى المكان.

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