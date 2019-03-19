أسبوع الانتحارات.. سيدة تستخدم الحبة السامة بالبحيرة.. وطفل يشنق نفسه بسبب ظروف المعيشة .. وشاب ينتحر لمرورة بازمة نفسية

انتحار ربة منزل في البحيرة بالحبة السامة بسبب خلافات زوجية

انتحار شاب شنقا في ميت سلسيل

انتحار طفل عمره 12 عاما شنقا بالمنيا

انتحار سيدتين بحبة حفظ الغلال فى شبراخيت بالبحيرة

شهدت عدد من محافظات الجمهورية خلال الاسبوع الماضى عدد من حالات الانتحار، بين شباب وسيدات واطفال ايضا، وتباينت الاساليب التى استخدمت فى الانتحار.ففى محافظة البحيرة أقدمت ربة منزل مقيمة بقرية الوفائية بمركز الدلنجات، على الانتحار وتناولت الحبة السامة خاصة "بتخزين الغلال" لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية وتوفيت متأثرة بإصابتها عقب وصولها السموم بإيتاي البارود.وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة الدلنجات بوصول "سمية .م.ط.24 سنة" ربة منزل ومقيمة قرية الوفائية بدائرة المركز للمستشفى العام بايتاى البارود مصابة "بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة" وتوفيت عقب وصولها.وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره "أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب - نتيجة تناول مادة سامة" ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.وبسؤال والدها 63 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية قرر بتناول نجلته المذكورة قرص لمُبيد حشري "خاص بحفظ الغلال" لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات بينها وزوجها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.كما أقدم شاب على الانتحار بأحد مراكز الدقهلية لمروره بأزمة نفسية، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة النجدة، يفيد بورود إشارة بانتحار "أحمد ممدوح - ١٨ عامًا - مقيم ميت سلسيل"، حيث عثر عليه جثة هامدة ومشنوقًا داخل حجرته.وانتقل ضباط المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال أسرته أشاروا إلى أنه كان يمر بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة لمستشفى ميت سلسيل، لحين ورود تقرير مفتش الصحة، وجار تحرير المحضر اللازم.وفى واقعة هى الاغرب أقدم طفل على الانتحار بسبب الظروف المعيشية والمقارنة بأقرانه في مدينة المنيا.وتلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع "ي. أ. ١٢ سنة تلميذ" ومقيم ببندر المنيا بعد إدخاله مستشفى المنيا الجامعي منذ ٤ أيام بإدعاء محاولة انتحار شنقا.وأشارت تحريات المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، إلى أن المتوفى حاول شنق نفسه برباط حول العنق بسبب ظروف أسرته المعيشية مقارنة بأقرانه من الجيران وزملاء الدراسة.وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني إسحق شحاته، حدوث الوفاة اليوم بسبب فشل حاد بالتنفس ما بعد إدعاء محاولة انتحار شنقا.وبالكشف الظاهري على الجثة تبين وجود "حز حابك متكدم عريض" حول العنق من الناحية الأمامية واليسرى والخلفية بشكل رقم ٨ مما يرجح أن الواقعة انتحار بالشنق و ليس تعدي من آخرين بالخنق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية.وفى محافظة البحيرة ايضا أقدمت سيدتان على الانتحار بالحبة السامة الخاصة بحفظ الغلال وتوفيا بعد وصولهما إلى مستشفى شبراخيت العام.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغين من مركز شرطة شبراخيت بوجود حالتى وفاة لسيدتين إثر تناولهما الحبة السامة من مبيد حشري خاص بحفظ الغلال وكان البلاغ الأول يفيد بوصول المدعوة " أنوار م ا 58 سنة "ربة منزل ومقيمة قرية بدائرة المركز مصاب " ادعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومه " وتوفيت فور وصولها .وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بأن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة " ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه و بسؤال شقيقها الدسوقى 56 سنة موظف ومقيم بذات الناحية قرر بتناول شقيقته المذكورة قرص لمبيد حشري "خاص بحفظ الغلال"؛ ما أدى لوفاتها ولم يعلل سببًا لذلك ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك بمعرفة أهليتها.وكان البلاغ الثانى وصول المدعوة "صباح ع أ 57 سنة "ربة منزل ومقيمة قرية مستناد بدائرة المركز مصابه "بادعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة " وتم تحويلها لقسم السموم بمستشفى إيتاى البارود العام وتوفيت فور وصولها .وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره "وجود زرقة بالأطراف والشفتين واتساع بحدقة العين وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة )ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمهوبسؤال شقيقها حنفى 53 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحية قرر بتناول شقيقته المذكوره قرص لمبيد حشري " خاص بحفظ الغلال "لمرورها بحالة نفسية سيئة حيث إنها كانت تعانى من مرض نفسي وتعالج منه منذ فترة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.وتحرر المحضران اللازمان بالمركز وبالعرض على النيابة العامة، قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعتى وظروفها وملابساتها والتصريح بالدفن.