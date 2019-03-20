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بمشاركة وفود عربية ودولية.. جامعة كفر الشيخ تستضيف المهرجان الدولي للأمهات المثاليات.. المحافظ: الأم المصرية أيقونة متفردة في العمل الإنساني والوطني.. والقمري: عيد الأم علامة في قلوبنا وتاريخنا.. صور

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:01 ص
جامعة كفر الشيخ تستضيف
جامعة كفر الشيخ تستضيف المهرجان الدولي للأمهات المثاليات
محمود زيدان
  • جامعة كفر الشيخ ومؤسسة آل مكتوم للأعمال الخيرية تحتفل بعيد الأم
  • قائمة بالأمهات المثاليات مصريًا وعربيًا المكرمات خلال المهرجان
  • رئيس الجامعة: عطاء الأم يمثل رمزًا للوفاء

نظمت جامعة كفر الشيخ المهرجان الدولي السادس للأم المثالية ضمن احتفالات عيد الأم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه ، ووفود عربية ودولية، وشهد الحفل الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

وشهد الحفل فقرات فنية متنوعة، وتكريم عدد من الأمهات المثاليات خلال فعاليات المهرجان من الدول العربية والصديقة، وهن لينا بنت سعد القحطاني "المملكة العربية السعودية" وسلوى عبد الله "البحرين" و bibi Fatimah "سنغافورة" وسمية العمراني "المملكة المغربية" وإنصاف أحمد حسين "المملكة الأردنية الهاشمية" ونعيمة عوض محمد "ليبيا" وعفاف سعيد غادر "الجمهورية اللبنانية" وشهيدة بو فايد "تونس" ويسرا عبد الغفار باقي "الإمارات العربية المتحدة" والفاضلة منيرة شيحا "فلسطين" .

كما ضمت قائمة الأمهات المكرمات الفائزات بلقب الأم المثالية من المحافظات المصرية : ثناء محمود سيد حامد "أسيوط" وحميدة عثمان علي أحمد "البحر الأحمر" وإيزيس حكيم حنا معوض "المنيا "وهانم محمد البيومي السروي "المنوفية" وسمية السيد الجحر "دمياط" وانصاف محمد حسن "الأقصر" وعزيزة رضوان سليمان سالم "شمال سيناء" وسامية مصطفى لطفي "مرسي مطروح" وفاطمة غريب حسب عبد الرحمن "جنوب سيناء" ونعمة محمد ياقوت محمد "الإسكندرية" وذهب علي محمدين "الجيزة" و زينب إبراهيم حسن السيد "الدقهلية" و سكينة علي حسن علي "الشرقية" وآيات عبد السلام جلال "بورسعيد" وعزيزة محمد محمد عبادي "قنا" ونجاة موسى علي احمد "سوهاج" وعائشة لطفي أحمد عبد الرازق "القليوبية" وهانم رمضان أبو شعيشع "الإسماعيلية" .

وكرمت جامعة كفر الشيخ على هامش المهرجان السيدة فاطمة محمد مرسي، الفائزة عن الجامعة ، كما أهدت مؤسسة محمد بن راشد تكريما خاصا لـ "صانعة الأقفاص" السيدة ظريفة محمد جيلاني ، وقدم رئيس الجامعة التحية والتقدير لكل أم وكل امرأة فى مصر والعالم العربى، لتميزها وتفانيها فى خدمة مجتمعها مضيفا بأن احتفالية الأم المثالية نموذج للتعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لتكريم الأم .

وقال القمري إن الاحتفال بعيد الأم أصبح علامة في قلوبنا وتاريخنا، حيث نتذكر أمهاتنا وكل سيدة لها بصمة فى حياتنا، سواء على المستوى الشخصي و المؤسسي والمهني، مشيرًا إلى أن عطاء الأم يمثل رمزًا للوفاء واستشعارًا للمسئولية فضلًا عن دورها المجتمعي في تربية النشء والأجيال على الفضائل والأخلاق الحميدة.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ على أهمية أن نبذل كل الجهد حتى نصل بمصرنا الغالية إلى المرتبة التي تستحقها على مستوى العالم، مشيدًا بروح الأسرة الواحدة التي ميزت المهرجان، مؤكدًا على أهمية دور الأمهات المثاليات في أن يكن نموذجًا يحتذى به.

من جانبه قال محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه إن الأم المصرية أيقونة متفردة في العمل الإنساني و الوطني ، معربًا عن سعادته بحضوره المهرجان الدولي السادس للأم المثالية ضمن احتفالات عيد الأم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة لجهودها في سبيل تحقيق التميز وصناعة النماذج الناجحة في مختلف مجالات العمل، ودور الأم المشرف في نهضة المجتمع ودعم الأمن القومي المصري.

وقدم المحافظ الشكر لجامعة كفر الشيخ ممثلة في رئيسها الأستاذ الدكتور ماجد القمري وقال ممثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور صلاح الدين الجعفراوى أن المنظمة تهتم بقضية المرأة كونها العنصر الأساسي فى الأسرة والتى تعد أساس استقرار المجتمع، وأن هذا الاحتفال اعتراف بما تقوم به المرأة من أعمال للنهوض ورفع شأن أسرتها والارتقاء بمجتمعها.
بمشاركة وفود عربية ودولية.. جامعة كفر الشيخ تستضيف المهرجان الدولي للأمهات المثاليات.. المحافظ: الأم المصرية أيقونة متفردة في العمل الإنساني والوطني.. والقمري: عيد الأم علامة في قلوبنا وتاريخنا.. صور
بمشاركة وفود عربية ودولية.. جامعة كفر الشيخ تستضيف المهرجان الدولي للأمهات المثاليات.. المحافظ: الأم المصرية أيقونة متفردة في العمل الإنساني والوطني.. والقمري: عيد الأم علامة في قلوبنا وتاريخنا.. صور
بمشاركة وفود عربية ودولية.. جامعة كفر الشيخ تستضيف المهرجان الدولي للأمهات المثاليات.. المحافظ: الأم المصرية أيقونة متفردة في العمل الإنساني والوطني.. والقمري: عيد الأم علامة في قلوبنا وتاريخنا.. صور
بمشاركة وفود عربية ودولية.. جامعة كفر الشيخ تستضيف المهرجان الدولي للأمهات المثاليات.. المحافظ: الأم المصرية أيقونة متفردة في العمل الإنساني والوطني.. والقمري: عيد الأم علامة في قلوبنا وتاريخنا.. صور
بمشاركة وفود عربية ودولية.. جامعة كفر الشيخ تستضيف المهرجان الدولي للأمهات المثاليات.. المحافظ: الأم المصرية أيقونة متفردة في العمل الإنساني والوطني.. والقمري: عيد الأم علامة في قلوبنا وتاريخنا.. صور
بمشاركة وفود عربية ودولية.. جامعة كفر الشيخ تستضيف المهرجان الدولي للأمهات المثاليات.. المحافظ: الأم المصرية أيقونة متفردة في العمل الإنساني والوطني.. والقمري: عيد الأم علامة في قلوبنا وتاريخنا.. صور

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