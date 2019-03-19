أحمد موسى: تكليفات من الرئيس السيسي بالكشف على 7 ملايين ضيف ضد فيروس سى

كشف الإعلامي أحمد موسى كواليس لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس سي.



وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الدولة تسعى إلى مساندة الأشقاء العرب والأفارقة، مضيفا أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات بالكشف على 7 ملايين ضيف على الأراضي المصرية للكشف عليهم من فيروس سي.



وأوضح «موسى» أن الدولة تفتتح مشروعات جديدة والحكومة تعمل ليلا ونهارا من أجل النهوض بالدولة، مشيرا إلى أن الدولة تتابع كل الملفات والقرارات بصفة مستمرة.

