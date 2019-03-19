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فن

طرح تذاكر حفل رابح صقر ونوال الكويتية بالإحساء

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:19 م
رابح صقر ونوال الكويتية
رابح صقر ونوال الكويتية
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنظمة لحفل المطرب رابح صقر والمطربة نوال الكويتية، تذاكر الحفل للجمهور، المرتقب أن يتم إحياؤه في مدينة الإحساء السعودية يوم 29 مارس الجاري، تحت عنوان حفلات موسم الشرقية.

وروج المطرب رابح صقر الى الحفل الذى من المقرر ان يقام الحفل فى 29 مارس الحالى ويشدو بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب الجمهور السعودى.

من ناحية كانت طرحت "روتانا" أغنية "الصمت"، من ألبوم رابح_صقر_2019، وهي من كلمات: تركي آل الشيخ، وألحان: رابح صقر، بعدها تم طرح باقي الألبوم في أخر ديسمبر الماضي، ويتضمن ألبوم رابح صقر، 7 أغاني.

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