ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لجنة العدل البرلمانية الكندية توقف تحقيقاتها في قضية أس أن سي - لافالان

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:31 م
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي
أ ش أ
قررت اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في العاصمة الكندية أوتاوا، اليوم الثلاثاء، وقف تحقيقاتها في قضية شركة "أس أن سي - لافالان" الكندية.

ونجح أعضاء اللجنة المنتمين للحزب الليبرالي الحاكم في الدفع تجاه هذا القرار، والذي قوبل باستنكار شديد من أحزاب المعارضة.
وقال أندرو شير زعيم حزب المحافظين المعارض إن رئيس الوزراء جستن ترودو، بوضعه حدا لأعمال اللجنة في قضية "أس أن سي - لافالان"، فإنه يسخر من جميع الكنديين الذين كانوا يأملون بمزيد من الشفافية في هذه القضية.

وكان النواب الليبراليون الخمسة الأعضاء في اللجنة قد سلموا، أمس، نواب من أحزاب المعارضة رسالة أعلموهم خلالها أنهم سيقترحون اليوم رسميا إنهاء أعمال اللجنة في هذه القضية.

وتواجه "إس إن سي - لافالان" اتهامات بدفع رشاوي للحصول على عمل حكومي في ليبيا، وهى قضية جنائية تسببت في عاصفة سياسية.

واتهمت وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد، ترودو وموظفيه والبيروقراطيين بمطاردتها في الخريف الماضي لاستخدام سلطتها القانونية وتوجيه الإدعاء العام نحو التفاوض على اتفاق مع الشركة وتجنب توجيه اتهامات جنائية.

وتسببت القضية في استقالة أربعة من أعضاء الحكومة، ووضعت الحزب الليبرالي في موقف حرج سياسيا قبل شهور من الانتخابات الفيدرالية.

ترشيحاتنا

رامز جلال يستعين بوجه إعلامى جديد للإيقاع بضحاياه في مقالب 2019

سعر ومواصفات مرسيدس مايباخ GLS

شاهد.. غرق سفينة تجارية محملة بمئات الحاويات في بحر الخليج

ننفرد بنشر صورة أرملة الشاعر محمد عفيفي مطر المقتولة داخل منزلها بالمنوفية

شاهد.. ياسمين الخطيب تنشر صورة والدتها اللبنانية

شاهد.. مهارات لاعب الاتصالات تشعل الصراع بين كبار الدوري

شاهد.. مايك تايسون مع محمد لطفي في أول أيام تصوير حملة فرعون

الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

بالأسماء.. حركة تعيينات وتنقلات جديدة في قطاع البترول.. صور

شاهد.. مخاطر الإفراط في تناول البيض

ننشر الصور الأولى لنقل جثث ضحايا حادث إطلاق النيران بأوسيم

الخارجية تعرب عن تعازيها في المواطنين ضحايا حادث انهيار مسجد بالكويت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نجيم تبهر متابعيها بفسان أخضر قصير.. صور

كامل الوزير: ننفذ 321 مشروعا بالطرق والكباري بتكلفة 36.6 مليار جنيه.. صور

شاهد.. إطلالة غريبة لـ بلقيس في دبي

محمد مشالي طبيب الغلابة: كشفي 10 جنيهات وسخرت حياتي لعلاج الفقراء في طنطا

شاهد.. جولة المدير الفني لـ بيراميدز في الأهرامات

فيديو

شاهد.. لقاء السيسي بالشباب العربي والأفريقي بمعبد فيلة ووصيته لهم
استشاري علاقات أسرية: لسنا مؤهلين حتى الآن للتعامل مع السوشيال ميديا
محام بالنقض: زوجة تطلب الخلع بسبب like على فيسبوك
محام: أغلب حالات الطلاق والمشاكل في المحاكم بسبب السوشيال ميديا
الأهالي يروون تفاصيل جريمة أوسيم المروعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟