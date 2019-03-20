طريقة مبتكرة وسريعة لتحضير فطيرة بمذاق لن تصدقيه

يمكنك تحضير فطيرة بطريقة مبتكرة وبمذاق وطعم لا يقاوم فى دقائق، مثل أشهر المحلات وبتكلفة أقل.
المقادير..
500 جرام دقيق
5 جرامات خميرة مجففة
15 جرام سكر
ملح
8 مل زيت زيتون
100 جرام جبنة موتزاريلا
150 مل حليب أو ماء
بيضة واحدة
طريقة التحضير
- فى وعاء يخلط الدقيق مع السكر والملح وتضاف الخميرة ثم أستمرى فى الضرب و تضاف المياه تدريجيًا إلى الخلاط و تترك العجينة لترتاح لمدة 15 دقيقة قبل استخدامها.
- لإعداد الحشوة تعجن العجينة بشكل بيضوي وتوضع الجبنة في منتصف العجينة وتضاف الحشوة و يطوى طرفا العجينة لتغطية الجبنة و يدهن الطرف بالبيض ويرش فوقها السمسم وتوضع فى الفرن