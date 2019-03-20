طريقة مبتكرة وسريعة لتحضير فطيرة بمذاق لن تصدقيه

يمكنك تحضير فطيرة بطريقة مبتكرة وبمذاق وطعم لا يقاوم فى دقائق، مثل أشهر المحلات وبتكلفة أقل.





المقادير..





500 جرام دقيق

5 جرامات خميرة مجففة

15 جرام سكر

ملح

8 مل زيت زيتون

100 جرام جبنة موتزاريلا

150 مل حليب أو ماء

بيضة واحدة





طريقة التحضير





- فى وعاء يخلط الدقيق مع السكر والملح وتضاف الخميرة ثم أستمرى فى الضرب و تضاف المياه تدريجيًا إلى الخلاط و تترك العجينة لترتاح لمدة 15 دقيقة قبل استخدامها.



