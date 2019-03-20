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كينيا تشيد بمستوى المنتجات المصرية في المعرض الدولي لصناعات البتروكيماويات

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:33 ص
صناعات البتروكيماويات
صناعات البتروكيماويات
أ ش أ
افتتح خالد الأبيض سفير مصر في نيروبي، الجناح المصري بمعرض "كينيا الدولي لصناعات البتروكيماويات والبلاستيك والتعبئة والتغليف".

وشهد المعرض، الثلاثاء، مشاركة واسعة من الشركات المصرية (31 شركة متخصصة) التي تعرض أحدث منتجاتها المتميزة في مجالات صناعة البتروكيماويات والبلاستيك والتعبئة والتغليف.

ورحب السفير بالعارضين المصريين بحضور مي حلمي مدير قطاع الصناعات الكيماوية والطبية بهيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

واستمع "الأبيض" إلى عرض مفصل حول منتجاتهم التي حازت على إعجاب المسئولين الكينيين، وأشادوا بمستوى المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية الكبيرة التي تمكنها من النفاذ إلى السوق الكيني، لا سيما وأنها تستفيد من الإعفاءات التي تمنحها اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة الكوميسا.

وتأتي المشاركة المصرية في المعرض استكمالًا لجهود السفارة في تعزيز التبادل التجاري مع كينيا، وفتح المجال أمام المنتجات المصرية لدخول الأسواق الكينية، التي تعد البوابة الإقليمية للنفاذ إلى دول شرق أفريقيا، وذلك في إطار مساعي مصر لتعزيز التجارة البينية والاندماج الإقليمي في القارة الأفريقية اتساقًا مع أهداف الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

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