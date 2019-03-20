ذئب يقتل ربة منزل في زراعات القصب بسوهاج

لقيت ربة منزل من قرية البلابيش المستجدة، التابعة لمركز دار السلام بسوهاج، مصرعها، داخل زراعات القصب إثر مهاجمة ذئب لها في أثناء تواجدها بصحبة ابنها.





وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من "سليم. ا. ح" 18 عاما عامل ويقيم بناحية البلابيش المستجدة، بأنه أثناء تواجده رفقة والدته "كامله ط. ا. ع" 45 عاما ربة منزل، بزراعات القصب بأرضهم الزراعية بذات الناحية هاجمهما حيوان " ذئب " مما نتج عنه إصابتها ووفاتها.





وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبالفحص تبين وجود جثة الضحية مسجاه داخل زراعات القصب الخاصة بها ترتدي كامل ملابسها.





وبمناظرتها تبين وجود أثر نهش حيوان برقبتها من الناحيتين.



