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منوعات

كيف تشحن 50% من بطارية آيفون بضغطة واحدة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:39 ص
صدى البلد
كريم جمال
لا شك أن مشكلة نفاد البطارية واحدة من أكثر المشاكل التى تواجه مستخدمي الهواتف الذكية، حيث تجبرهم على المكوث فترات طويلة بجوار شواحنهم، لشحن البطاريات خصوصًا قبل مغادرة المنزل.

وبحسب سبوتنيك، فهناك طريقة تمكنك من شحن 50% من آيفونك فى أسرع وقت ممكن بضغطة واحدة، وهى تفعيل وضع الطيران، مع توصيل الشاحن والكابل الأصلي.

وإذا كان لديك شاحن جهاز "آيباد" أو شاحن "يو إس بي" آخر عالي الطاقة، فيمكنك استخدامه لأنه أسرع من الشاحن الأصلي للهاتف.

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