18 مدرسة بالإسكندرية تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

قال مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، إن 18 مدرسة حصلت على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.



وأضاف "العجمي"، في تصريحات اليوم، الأربعاء، أن من بين هذه المدارس المعتمدة كانت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بنين بإدارة المنتزه، التي تعد أكبر مدرسة في الجمهورية، حيث تتكون من 84 فصلا وتضم ما يزيد على أربعة آلاف طالب.



في سياق متصل، قالت نجلاء سليم، مدير إدارة الجودة بالمديرية، إن تصنيف المدارس الحاصلة على الاعتماد جاء على النحو التالي: 8 مدارس للمرحلة الابتدائية و7 مدارس للمرحلة الإعدادية، ومدرستان للتعليم الثانوي، ومدرسة مصطفى كامل الصناعية بنات لتصبح ثالث مدرسة للتعليم الفني تحصل على الاعتماد، ليصبح إجمالى المدارس المعتمدة بمحافظة الإسكندرية 189 مدرسة.



يُذكر أن 51 مدرسة تقدمت بملفاتها للحصول على الاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني ولم تُعلن نتائجها بعد.