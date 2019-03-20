حكم إخراج زكاة المال للأبوين كصدقة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الصدقة تختلف عن زكاة المال، حيث إنها تطوع يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، كما أنها غير محددة بمقدار معين، على عكس الزكاة فهي واجبة ولها شروط كما أن لها مقداراً محددًا.





وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال: هل يجوز أن أخرج زكاة مالى بأن تكون صدقة لأمى وأبي؟، أنه لا يجوز أن تخرج زكاة مالك لتجعلها صدقة جارية لوالديك، مُشيرًا الى أنه يجوز دفع زكاة المال الواجبة للأقربين الفقراء، ولا يجوز دفعها للوالدين باتفاق أهل العلم؛ لأنهما يجب الإنفاق عليهما.



