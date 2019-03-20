رئيس تونس يقترح تعديل الدستور ويتهم الإخوان بالتخريب



أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء، أن الرئاسة أعدت مقترحات لإدخال تعديلات على الدستور، متهمًا الإخوان بـ"السّطو" على دوره وصلاحياته التي منحها له الدستور التونسي.



وقال السبسي في خطابه بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال تونس: "الدستور نص على أن السلطة تمارس من الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس البلاد، لكن تم التخلي عن رئيس البلاد أخيرًا بتوافق بين النهضة ورئيس الحكومة".



وأضاف: "'نحن اليوم في سنة انتخابية، ولابد ّمن إعادة فهم الدستور والتفكير في تعديل بعض فصوله .. ونحن نقبل كل القراءات من جميع الأحزاب حتى التي تلك التي تحمل مرجعية إسلامية'، لسنا من صاغ الدستور الذي شهد العالم بأنّه من أحسن الدساتير... وضمن المساواة بين المرأة والرجل ومسألة المساواة في الميراث تدخل في هذا الإطار''.



وتابع: ''أنّ فصول الدستور آمرة على الدولة والدولة يمثّلها رئيس الجمهورية الضامن لاحترام الدستور، والسلطة في تونس أصبحت تحتكرها الحكومة، وتم الاتفاق على تمرير التعديل الوزاري الأخير دون المرور برئيس البلاد".



واعتبر الباجي قائد السبسي أن ما حدث من إلغاء لصلاحيات رئيس البلاد، أمر خطير جدًّا ويعتبر اعتداءً على الدستور التونسي.

