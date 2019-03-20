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توك شو

طبيب يحذر من خطورة العسل الأبيض على الأطفال

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:04 م
طفل
طفل
توك شو
أكد الدكتور محمد رفعت، استشارى طب الأطفال، أنه لا يوجد سن محدد لبدء عملية التسنين للأطفال، لافتًا إلى أن السبب فى تأخير عملية التسنين لدى الأطفال وهو استغلال الكالسيوم فى أنشطة حركية أخرى مثل المشى.. وكشف "رفعت" عن أهمية كالسيوم الأم فى بدء وضبط عملية النمو. 

ونصح "رفعت" خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه فاطمة مصطفى، الأمهات بضرورة تناول الفيتامينات فى حالة نقص كالسيوم الأم أثناء فترة الحمل. 

وكشف استشاري طب الأطفال، عن خطورة استعجال الأمهات على ولادة أطفالهن، حتى تناسب مناسبة خاصة بهم، مؤكدًا أن الاستعجال فى عمليات الولادة يعرض الأم للعمليات الجراحية، كما يمكن حرمانه من الرضاعة الطبيعية، التى تربط بين الأم وطفلها.

وحذَّر من الاستعجال فى تناول الأطفال للطعام حتى نهاية الشهر السادس، لحمايتهم من الإصابة بالحساسية ضد الأطعمة المختلفة بنسبة 80%، حيث أن الجهاز الهضمى يحتوى على أنزيمات لهضم أشياء محددة، فيزيد من وزن الطفل، نتيجة لتنشيط الخلايا الدهنية.. وأشار رفعت إلى خطورة تناول الأطفال للعسل الأبيض وخصوصا فى العام الأول من عمره، لتركيز السكر بداخله مما يرهق خلايا البنكرياس المسؤولة عن إفراز الأنسولين، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكرى.

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