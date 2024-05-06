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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس خارجية النواب: التمهيد لاجتياح رفح الفلسطينية أكبر جريمة إبادة فى التاريخ المعاصر

كريم عبدالكريم درويش
كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

أكد كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن التفاعلات الجارية خلال الساعات  القليلة الماضية والتى تنذر باجتياح إسرائيلى لرفح الفلسطينية يشكل حال حدوثه اكبر جريمة ابادة جماعية فى التاريخ المعاصر لشعب تحت الاحتلال ويفاقم بشكل نوعى المأساة الانسانية للشعب الفلسطيني منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضى بل يفوق المجازر الإسرائيلية منذ عام 1948 وحتى الان .

وتابع كريم درويش فى بيان صحفى له أن مرد هذا الجنون فى ادارة الملف سياسيا وعسكريا وعدم الالتفات للراى العام العالمى حتى من أهالي الأسرى الاسرائيليين  يرجع لتطرف الحكومة الاسرائيلية والخوف من المحاسبة السياسية والجنائية.

وأردف درويش أنه كان من المأمول بعد الجهود المصرية والعربية والاقليمية والدولية بصدور قرار لمجلس الامن بوقف اطلاق النار خلال شهر رمضان الماضى ان يكون ذلك مقدمة لمفاوضات العقلاء تفضى لعودة الفلسطينيين فى مناطقهم التى دمرها الاحتلال وبدء مفاوضات جادة فى اطار حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الفدس الشرقية.

وحذر رئيس خارجية النواب القوى الدولية المعنية وفى مقدمتها الولايات المتحدة التى شهدت ومازالت مظاهرات مؤيدة للجانب الفلسطينى من ان اجتياح القطاع  سيشكل تهديدا للسلم والامن وفى منطقة الشرق الاوسط والعالم كما انه لن يحقق الامن والاستقرار بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

رفح الفلسطينية المجازر الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي قطاع غزة أهالي الأسرى الإسرائيليين

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