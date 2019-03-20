ريمونتادا لم تكتمل لـ الأبيض .. النجم الساحلى يتفوق على الزمالك بـ 3 فوز

تقام مساء اليوم الأربعاء مراسم قرعة ربع نهائى كأس الكونفيدرالية التى يشارك خلالها فريق الزمالك ممثلا عن مصر فى التصنيف الأول.



وينتظر الفارس الأبيض مواجهة أحد الفرق الثلاثة في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية وهى النجم الساحلي التونسي ونكانا ريد ديفلز الزامبي وحسنية أغادير المغربي.



ويستعرض صدى البلد مشوار النجم الساحلي التونسي أبرز منافسي الزمالك المحتمل فى ربع نهائى كأس الكونفيدرالية..



واجه النجم الساحلي في دور الـ ٣٢ من البطولة نادي ستاد أبيدجان فاز ذهابًا في تونس ٣/٠ وخسر في ساحل العاج بهدف نظيف

واحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بدور المجموعات برصيد ١٠ نقاط خلف الصفاقسي التونسي بـ ١٢ نقطة متفوقًا علي إينوجو رينچرز وساليتاس البوركينابي.



وخسر النجم الساحلي علي أرضه أمام الصفاقسي ١/٠ وفاز علي رينجرز ٢/١ كما فاز علي ساليناس ١/٠ وعلى ملعبه خسر من الصفاقسي ٢/١ وفاز علي رينچرز ٢/٠ وتعادل مع ساليتاس سلبيا.



واجه الزمالك النجم الساحلي من قبل ٦ مرات مرتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا و٤ مرات في هذه البطولة فاز الفارس الأبيض مرتين وخسر ٣ مرات وتعادلا مرة وحيدة وسجل الزمالك ٧ أهداف في النجم واستقبل ١١ هدفا.



اخر مواجهة جاءت عام ٢٠١٥ في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية حيث خسر الزمالك ٥/١ في سوسة ذهابًا وفاز الفريق الأبيض في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة فى ريمونتادا لم تكتمل للفارس الأبيض.



يتقاسم كل من إيهاب المساكني وماهر الحناشي وصدام بن عزيزة صدارة هدافي الفريق في كأس الكونفيدرالية حتى دور ربع النهائى بهدفين لكل منهم.