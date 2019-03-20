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سيارات

BMW تعاقب عمالا أتراك فى بافاريا.. ومتحدث الشركة يرد

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:24 م
أحد مصانع بي إم دبليو
أحد مصانع بي إم دبليو
أشرف بيومي
منع أحد مصانع شركة السيارات الألمانية بي إم دبليو، المتواجد في منطقة جارشينج بولاية بافاريا، مجموعة من العمال من أصول تركية، من الحديث فيما بينهم باللغة التركية، في قرار يبدو غريبا بعض الشئ، وفقا لما ذكرت بعض وسائل الإعلام الألمانية.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، إن أحد هؤلاء العمال قال إن رئيس إحدى الورديات نقل نحو 20 عاملا من أصول تركية إلى وردية مشتركة، ومنعهم من الحديث باللغة التركية، مشيرا إلى أن قرار المنع تعدى مكان العمل أيضا.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوردية منع العمال من الحديث بالتركية في غرف الراحة أيضا، وأمرهم بالحديث باللغة الألمانية داخل مكان العمل بالكامل، مبررا ذلك بأن العمال يستخدمون اللغة التركية للنميمة على زملاء آخرين لا يفهمون اللغة.

وقام العمال المتضررين برفع شكوى لـ بي إم دبليو، بدعوى أن منعهم من استخدام لغة بعينها يقترب من التمييز والعنصرية، وردا على هذا القرار، قال يوخن فراي، المتحدث الرسمي لـ بي إم دبليو: الشركة لا تفرض على الموظفين اللغة التي يجب عليهم التحدث بها، ولكنها تستثني من ذلك أن تكون تعليمات العمل واضحة للجميع وباللغة الألمانية.

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