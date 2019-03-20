رئيس وزراء السودان يحل مؤسسة النفط

قالت وكالة السودان للأنباء إن رئيس الوزراء محمد طاهر ايلا أصدر قرارا اليوم الأربعاء بحل المؤسسة السودانية للنفط، المملوكة للدولة، وإعفاء أمينها العام أزهري إبراهيم باسبار من منصبه.



وأضافت الوكالة، دون أن تذكر سببا لهذه الخطوة، أن ايلا أمر بأن تؤول جميع ممتلكات المؤسسة ووثائقها والعاملين بها لوزارة النفط والغاز.



وكانت المؤسسة السودانية للنفط مسؤولة عن استيراد المنتجات البترولية إلى السودان وتوزيعها محليا.