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رياضة

برنامج سياحي لفرق بطولة افريقيا لسيدات الكرة الطائرة بالأهلي

الخميس 21/مارس/2019 - 10:37 ص
بطولة افريقيا لسيدات
بطولة افريقيا لسيدات الكرة الطائرة بالأهلي
عبدالحكيم ابو علم
تنظم اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي اليوم برنامجا سياحيا للفرق المشاركة لزيارة المعالم السياحية الأثرية والتاريخية بالقاهرة ، ضمن خطة عمل اللجنة لضمان نجاح البطولة على كافة الأصعدة ، وذلك بعد ختام منافسات الدور الأول من البطولة .

وقررت اللجنة تسيير عدد من الرحلات الى منطقة اهرامات الجيزة، ومنطقة خان الخليلي وفقا لرغبات البعثات المشاركة ، على أن يكون هناك مرافقون يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية ، الى جانب مندوبين من اللجنة لتسهيل برنامج الزيارة ، خاصة إن هذه الزيارات تهدف الى تنشيط السياحة المصرية ، والتأكيد على حالة الاستقرار التي تعيشها مصر وترسيخ دورها الريادي في القارة السمراء.

وأبدت الفرق المشاركة في البطولة سعادة كبيرة ببرنامج الزيارة، وحرص أعضاء الوفود على توجيه الشكر الى اللجنة العليا المنظمة على الجهود التي تقوم بها في كافة الاختصاصات، مما سهل على الجميع الإقامة والإنتقالات والتنافس في أجواء مثالية للغاية.
وكانت اللجنة العليا قد عقدت إجتماعا هاما خلال الساعات الماضية من أجل الاطمئنان على ترتيبات المرحلة القادمة من البطولة، وعمل كل اللجان حتى موعد مغادرة الفرق المشاركة للبلاد.

وأشادت اللجنة العليا، خلال الاجتماع، بالشكل المشرف لحفل الافتتاح، الذي تم الترتيب له على مدار شهرين قبل انطلاق البطولة، وأكّدت على أن كل اللجان أدت دورها بشكل رائع، وهو ما جعل الجميع يشيد بالتنظيم وحفل الافتتاح، سواء الجماهير أو الفرق المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد الإفريقي للعبة، وشهد الاجتماع مناقشة الإيجابيات خلال الفترة السابقة؛ لتنميتها، بجانب العمل على تلافي أي سلبيات لاستكمال البطولة في أفضل صورة ممكنة، وبما يليق بمكانة الأهلي وقدراته التنظيمية على جميع المستويات.

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