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محافظات

شاهد.. حملة تجميل لميادين وطرق مركز سنورس

الخميس 21/مارس/2019 - 11:57 ص
حملة تجميل لميادين
حملة تجميل لميادين وطرق مركز سنورس
الفيوم - نبيل أبو السعود
تشهد ميادين وطرق مركز سنورس بمحافظة الفيوم ، صحوة كبرى فى أعمال التجميل والنظافة، تحت رعاية اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، وإشراف المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وقال المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، في بيان، الخميس، إنه جارٍ العمل بطريق مصر الفيوم المزدوج بحملات النظافة وطلاء أعمدة الإنارة وصيانة الكشافات والتشجير وطلاء حواجز الطريق الأسمنتية وتطوير وتجديد مداخل مدينة سنورس.

وأضاف أنه يتم في سياق واحد أيضا نظافة وتجميل مداخل ومخارج جميع القرى التابعة لمركز سنورس، ووضع صناديق لتجميع القمامة، ومراجعة جميع أعمدة الإنارة بهذه القرى.
شاهد.. حملة تجميل لميادين وطرق مركز سنورس
شاهد.. حملة تجميل لميادين وطرق مركز سنورس
شاهد.. حملة تجميل لميادين وطرق مركز سنورس
شاهد.. حملة تجميل لميادين وطرق مركز سنورس
شاهد.. حملة تجميل لميادين وطرق مركز سنورس

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