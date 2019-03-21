أزارو ينتظم في مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

أنتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام 30 مارس الجاري ضمن مواجهات بطولة الدوري العام.



وكان أزارو، قد استغل فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة شبيبة الساورة في دوري أبطال إفريقيا في السفر إلى المغرب لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته.



