حدث ليلا | السيسي يوجه رسائل للمصريين في ذكرى تحرير سيناء .. الصحة تحذر من شرب المنبهات .. متهم بالكويت قاد جريمة سرقة أعضاء طفل بشبرا .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى الشعب المصري في الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء مؤكدا أنها تلك البقعة الغالية من أرض مصر

قال الدكتور عباس شراقي، خبير المياه في جامعة القاهرة، إن أمطارًا أعلى من معدلاتها الطبيعية، تسقط على المنطقة الاستوائية في شرق إفريقيا

نشرت وزارة الصحة والسكان منشورا توعويا تزامنا مع بداية التوقيت الصيفي، وقالت وزارة الصحة والسكان في منشورها.....

كشفت التحريات في واقعة سرقة أعضاء وأحشاء طفل صغير بشبرا الخيمة مرتكب الواقعة وتم ضبطه واستجوابه؛ وأقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت،

تحدث إسلام شكري، مدير القطاع الاستراتيجي والرياضي بشركة استادات، عن مواجهتي الأهلي أمام مازيمبي بدوري الأبطال، والزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية الإفريقية، وحظوظ الفريقين في المرور للمباراة النهائية.

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن ملامح تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي الكونغولي، غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكانت مباراة الذهاب في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»

كشفت شبكة سكاي سبورت التلفزيونية، عن موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

كشفت الفنانة يسرا عن كواليس فيلم “شقو” الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائية. وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية إن أول من عرض عليها فكرة فيلم شقو كان الفنان عمرو يوسف بطل الفيلم

أعرب الفنان ماجد المصري بسعادته بالمشاركة فى إحتفالية عيد تحرير سيناء. ونشر الفنان ماجد المصري فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وهو يلقي بكلمته أثناء الاحتفالية وكت

عبر الفنان لطفي لبيب عن حزنه الشديد لوفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريمه من المسرح القومي، إذ أشار إلى أنه متخوف مما يحدث للمسرح بعد وفاة الراحل.

روج الفنان كريم فهمي من خلال حسابه بموقع «انستجرام»، لمشاركته في فيلم “السرب”، الذى من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال أيام. ونشر كريم فهمي البوستر الدعائي للفيلم الذي يحمل الشخصية الذى يجسدها ضمن الأحداث ، وكتب كريم فه

قال مؤمن موكا، مؤدي المهرجانات، إنه لن يخطب من الوسط الفني نهائيا، نافيا ما تم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب العديد من المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وارتقى المئات من الشهداء الشباب.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن باريس تدرس اتخاذ تدابير أخرى لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فجر الجمعة، خلال لقاء مع نظيره الصيني وانج يي في بكين، أنه لا بديل عن الدبلوماسية وجهاً لوجه .

استقالت هالة غريط المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية اعتراضاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية.