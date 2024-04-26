حدث ليلا | السيسي يوجه رسائل للمصريين في ذكرى تحرير سيناء .. الصحة تحذر من شرب المنبهات .. متهم بالكويت قاد جريمة سرقة أعضاء طفل بشبرا .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي

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رسائل الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى تحرير سيناء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى الشعب المصري في الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء مؤكدا أنها تلك البقعة الغالية من أرض مصر
مصدر نهر النيل.. أمطار أعلى من معدلاتها على بحيرة فيكتوريا
قال الدكتور عباس شراقي، خبير المياه في جامعة القاهرة، إن أمطارًا أعلى من معدلاتها الطبيعية، تسقط على المنطقة الاستوائية في شرق إفريقيا
تجنبوا شرب المنبهات من الليلة.. الصحة توجه نداء عاجلا للمواطنين
نشرت وزارة الصحة والسكان منشورا توعويا تزامنا مع بداية التوقيت الصيفي، وقالت وزارة الصحة والسكان في منشورها.....
التحريات تكشف كيف قاد متهم بالكويت جريمة سرقة أعضاء طفل شبرا الخيمة
كشفت التحريات في واقعة سرقة أعضاء وأحشاء طفل صغير بشبرا الخيمة مرتكب الواقعة وتم ضبطه واستجوابه؛ وأقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت،
إسلام شكري: الأهلي سيفوز على مازيمبي.. والزمالك لا يعاني من مشكلة أمام دريمز
تحدث إسلام شكري، مدير القطاع الاستراتيجي والرياضي بشركة استادات، عن مواجهتي الأهلي أمام مازيمبي بدوري الأبطال، والزمالك ضد دريمز الغاني في الكونفدرالية الإفريقية، وحظوظ الفريقين في المرور للمباراة النهائية.
هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن ملامح تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي الكونغولي، غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكانت مباراة الذهاب في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»
مفاجأة الفرعون.. لماذا تغير موقف صلاح من الرحيل إلى الدوري السعودي؟
كشفت شبكة سكاي سبورت التلفزيونية، عن موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة
يسرا: عمرو يوسف اللى عرض عليا فكرة فيلم "شقو" والدور مميز
كشفت الفنانة يسرا عن كواليس فيلم “شقو” الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائية. وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية إن أول من عرض عليها فكرة فيلم شقو كان الفنان عمرو يوسف بطل الفيلم
من أجمل اللحظات .. ماجد المصري يعلق على مشاركته بعيد تحرير سيناء
أعرب الفنان ماجد المصري بسعادته بالمشاركة فى إحتفالية عيد تحرير سيناء. ونشر الفنان ماجد المصري فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وهو يلقي بكلمته أثناء الاحتفالية وكت
لطفي لبيب لـ صدى البلد: برتاح على سيرة أشرف عبد الغفور
عبر الفنان لطفي لبيب عن حزنه الشديد لوفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريمه من المسرح القومي، إذ أشار إلى أنه متخوف مما يحدث للمسرح بعد وفاة الراحل.
تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب
روج الفنان كريم فهمي من خلال حسابه بموقع «انستجرام»، لمشاركته في فيلم “السرب”، الذى من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال أيام. ونشر كريم فهمي البوستر الدعائي للفيلم الذي يحمل الشخصية الذى يجسدها ضمن الأحداث ، وكتب كريم فه
مؤمن موكا يكشف حقيقة خطوبته من ريم طارق طليقة حسن شاكوش
قال مؤمن موكا، مؤدي المهرجانات، إنه لن يخطب من الوسط الفني نهائيا، نافيا ما تم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات
قيادي بحركة فتح: أمريكا تدير كافة القرارات التي تتخذ ضد القضية الفلسطينية
قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب العديد من المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وارتقى المئات من الشهداء الشباب.
ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب عنف في الضفة
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن باريس تدرس اتخاذ تدابير أخرى لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية.
الخزانة الأمريكية: كل خيارات واشنطن متاحة للرد على تهديدات الصين
قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.
بلينكن لـ نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية وجهاً لوجه
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فجر الجمعة، خلال لقاء مع نظيره الصيني وانج يي في بكين، أنه لا بديل عن الدبلوماسية وجهاً لوجه .
استقالة متحدثة إقليمية بالخارجية الأميركية احتجاجًا على حرب غزة
استقالت هالة غريط المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية اعتراضاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية.