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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرز رسائل الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى تحرير سيناء

صدى البلد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى المصريين في الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء مؤكدا أنها تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التى طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم، وفى طليعته القوات المسلحة الباسلة، فى حمايتها وصونها والحفاظ عليها، جزءًا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر.

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أبرز رسائل الرئيس السيسي:

- سيناء الحبيبة بقعة غالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان.

- قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية.
- سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها

- تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، على مدار السنوات الماضية، وخضنا حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب. 

- قدم الشعب شهداء أبرارًا من أبنائه الكرام فى القوات المسلحة والشرطة المدنية لحماية سيناء من الإرهاب والتطرف.

- نرفض تمامًا أى تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحمايـة لأمـن مصـر القومي.

- موقفنا ثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

- الحرب من أجل تحرير سيناء كانت واجبًا وطنيًا مقدسًا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب.

- تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطنى مقدس واليوم تشهد سيناء جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة.

- التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببًا فى بقاء وصمود هذا الوطن وتحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار، ذوى الكرم والفداء، وأصحاب المروءة والبطولة، ورمز الكرامة والتضحية.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

جاء ذلك تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وتوجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وفى نهاية المراسم صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.

السيسي المصريين سيناء الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء مصر

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