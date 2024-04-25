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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مؤكدًا أن سيناء تحررت بالحرب والدبلوماسية

بذكرى تحرير سيناء|تحذير عاجل من السيسي بشأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل كلمة على الشعب المصري بمناسة الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، وقدم  الرئيس التحية لشهداء مصر رمز الكرامة والتضحية، وأن سيناء تحررت بالحرب والدبلوماسية.

وكشف الرئيس السيسي عن موقف مصر بشأن القضية الفلسطينية، وأنه واضح ورافض تمامًا لأى تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء، ومصر اتخذت موقفًا ثابتًا بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

عدم التفريط في شبر واحد من أرض الوطن أهم محددات الأمن القومي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سيناء بقعة غالية من أرض مصر كانت دائما موضعا للاستهداف والعدوان، مشددا على أن عدم التفريط في شبر واحد من أرض الوطن أحد أسس الوطنية وأهم محددات الأمن القومي.

وقال الرئيس السيسي، إن شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة نجح دائما في حماية سيناء وصونها والحفاظ عليها، مؤكدا أن سيناء جزء لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر، مضيفا أن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وإصرار على حفظ حقوق الوطن.

 

مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيناء تحررت بالحرب والدبلوماسية وستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، مؤكدا أن مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء.

وأضاف الرئيس السيسي، أننا خضنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدرات عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الشعب المصري قدم شهداء أبرار من أبنائه في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم ثمن حماية سيناء ومصر كلها من الإرهاب والتطرف.

 

رفض التهجير .. ثوابت مصر راسخة إزاء القضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الموقف المصري من رفض تهجير الفلسطينيين من أرضيهم إلى سيناء أو أي مكان آخر كان واضحًا حفاظًا على القضية الفلسطينية وحماية أمن مصر القومي.

وأوضح أن مصر تواصل العمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن مصر تواصل دفع جهود إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن ثوابت مصر راسخة إزاء القضية الفلسطينية تهدف إلى إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها.

 

حرب تطهير سيناء من الإرهاب والعمل على تنميتها واجب وطني مقدس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحرب من أجل تطهير سيناء من الإرهاب والعمل على تنميتها واجب وطني مقدس كما كانت الحرب من أجل تحريرها، مضيفا أن سيناء تشهد اليوم جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح الرئيس السيسي، أن تحقيق التنمية في سيناء في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه حماية وصونًا لأمن وسلامة الوطن.

وقدّم الرئيس السيسي، التحية والاحترام لمن ضحوا لبقاء وصمود الوطن وكانت دماؤهم نهرًا ارتوت به رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب.

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