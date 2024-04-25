الرئيس السيسي: مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيناء تحررت بالحرب والدبلوماسية وستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، مؤكدا أن مصر تعرضت على مدار السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بـ مناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، أننا خضنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدرات عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا .

وأوضح الرئيس السيسي، أن الشعب المصري قدم شهداء أبرار من أبنائه في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم ثمن حماية سيناء ومصر كلها من الإرهاب والتطرف .

